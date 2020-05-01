تشييع جثمان الشهيد أحمد حامد محمد عبد النبي من محافظة البحيرة.. فيديو

ودعت محافظة البحيرة شهيدين من خيرة أبنائها وأبناء قواتنا المسلحة الباسلة شهداء حادث تفجير المدرعة الذى وقع مساء أمس جنوب بئر العبد بسيناء وهو البطل الشهيد جندي احمد حامد محمد عبد النبى ابن عزبة ٥ / ٣ التابعة لقرية كوم أشو بمنطقة ابيس بمركز كفر الدوار.
وأذاعت فضائية ten لقطات للجنازة التي تقدمها اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والمستشار العسكرى والقيادات التنفيذية والأمنية جنازة وتشيع الشهيد جندي محمد عبد العزيز عبد الحليم الجوهرى مركز كوم حمادة .
يشار إلى أن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، قال إن عبوة ناسفة انفجرت بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.
وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيسبوك"، إن الانفجار نتج عنه استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.
والقوات المسلحة إذ تؤكد على إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره