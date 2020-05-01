تشييع جثمان الشهيد أحمد حامد محمد عبد النبي من محافظة البحيرة.. فيديو

يشار إلى أن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، قال إن عبوة ناسفة انفجرت بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.









وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيسبوك"، إن الانفجار نتج عنه استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.







