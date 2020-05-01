ما يغلاش على مصر.. أول تعليق من عم الشهيد عبد الحميد صبحي بعد تشييع الجنازة.. فيديو

شيعت جنازة الشهيد الضابط عبد الحميد صبحي ، اليوم الجمعة، والذي راح ضحية الحادث الإرهابي بالأمس في مدينة بئر العبد بـ سيناء.





وعرضت فضائية "تن" لقاء مع عم الشهيد عبد الحميد صبحي والذي وصفه بالتقوى والصلاح، وأنه كان يتمنى دائما الشهادة.





وقال عم الشهيد عبد الحميد صبحي ، أن المصريين مستعدون للتضحية بأكثر من شهيد من أجل تراب الوطن، موضحا أن أستشهاد أبن أخية "ميغلاش علي مصر".





ويشار إلى أن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، قال إن عبوة ناسفة انفجرت بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.





والقوات المسلحة إذ تؤكد على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.



