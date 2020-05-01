إخفاء الملاعب .. الحكومة البريطانية تقدم مقترحا جديدا لـ استئناف الدوري

كشفت صحيفة تايمز البريطانية عن اقتراح جديد لعودة مسابقة الدوري الانجليزي " البريميرليج " عقب فترة التوقف التى شهدتها البلاد علي خلفية انتشار فيروس كورونا.





واقترحت الحكومة البريطانية إخفاء أسماء الملاعب التي ستقام عليها مباريات الدوري الفترة المقبلة خوفا من تجمع الجماهير خارج الاستاد في محاولة لدعم فريقها أو محاولة الدخول.





أفادت تقارير الصحف الإنجليزية بأن عودة الدورى الإنجليزي الممتاز "البريميرليج " أصبحت مسألة وقت فقط للحصول على موافقة الحكومة بعد فترة التوقف التى شهدتها البلاد علي خلفية انتشار فيروس كورونا.





وأوضحت صحيفة تيليجراف الإنجليزية أن رابطة الدوري الإنجليزي قدمت مقترحا للأندية لعودة المسابقة 18 مايو،ببدء التدريبات الجماعية، بينما تعود المباريات 8 يونيو المقبل.





ويتبقى موافقة الحكومة البريطانية لاستئناف المسابقة بعد التأكد من عدم حضور الجماهير سواء في المدرجات أو خارج الملعب لمنع انتشار الفيروس .





علي جانب آخر تحاول اندية الدورى الإنجليزي الوصول الي حل مع لاعبيها الاجانب للعودة لإنجلترا استعدادا للبطولة إلا أن بعض اللاعبين رفضوا استكمال البطولة .





ودفع رفض اللاعبين بعض الاندية للبحث عن إمكانية فرض عقوبات علي اللاعبين حال تم استئناف المباريات وسط ضغوطات كبيرة من المسؤولين بسبب البث التليفزيوني .





وكانت ثلاث اتحادات فقط أعلنت انتهاء الموسم بعد وجود صعوبة كبيرة في الحصول علي موافقة الحكومة وهم الدورى الهولندي والدورى البلجيكي والدورى الفرنسي.