قيادي بـ«مستقبل وطن»: العمليات الإرهابية لن تنال من عزم القوات المسلحة

نعى المهندس عبدالحميد الهواري، القيادي بحزب مستقبل وطن، شهداء الواجب الذين استشهدوا في حادث انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة جنود على أرض سيناء الطاهرة، مؤكدًا أن العمليات الإرهابية لن تنال من عزم القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب ودحره.





وأضاف «الهواري»، في بيان له، اليوم، أن الدولة المصرية ستظل تلاحق هؤلاء الارهابيين وستنتصر في النهاية بفضل قوة إيمانها وحبها لأرض هذا الوطن، لافتًا إلى أن اصطفاف الشعب المصري والوقف بجانب الجيش والشرطة واجب وطني.



