الآلاف يتزاحمون لأداء صلاة الجنازة أمام المقابر على شهيد الواجب بالدقهلية.. فيديو



وقام أحد الشيوخ بالدعاء للشهيد وزملائه وردد المشيعون وراءه الدعاء سائلين الله أن يرزقه الفردوس الأعلى .



وأكد المواطنون أن خروجهم وتزاحمهم أنساهم ما يتعرضون له من قلق بسبب كورونا فالشهيد غير الجميع.

وشيع آلاف من أبناء



تقدم الجنازة عدد من القيادات العسكرية والسياسية والتنفيذية والشعبية والعديد من زملاء الشهيد.



وخرج أبناء القرية حاملين صور الشهيد ولافتات تندد بالارهاب ومموليه مرددين هتافات ضد الإرهابيين وأعوانهم منها" لا إله إلا الله الإرهابي عدو الله، يا شهيد نام وارتاح وإحنا نكمل الكفاح".

وشيع آلاف من أبناء قرية ديمشلت والقرى المجاورة بدكرنس جثمان شهيد الواجب عبد الحميد صبح ٢٢ عاما فى مشهد جنائزى مهيب وسط هتافات تندد بالإرهاب الغاشم رافعين صور الشهيد وعلم مصر.تقدم الجنازة عدد من القيادات العسكرية والسياسية والتنفيذية والشعبية والعديد من زملاء الشهيد.وخرج أبناء القرية حاملين صور الشهيد ولافتات تندد بالارهاب ومموليه مرددين هتافات ضد الإرهابيين وأعوانهم منها" لا إله إلا الله الإرهابي عدو الله، يا شهيد نام وارتاح وإحنا نكمل الكفاح". وأكد المواطنون أن خروجهم وتزاحمهم أنساهم ما يتعرضون له من قلق بسبب كورونا فالشهيد غير الجميع.