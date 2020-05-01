أهم الأخبار.. السيسي يوجه رسالة لعمال لمصر.. الجيش يثأر لشهداء بئر العبد.. الصيف بدأ ودرجات الحرارة ترتفع غدا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار ساعات اليوم الجمعة، عددًا من الأخبار والمتابعات الهامة على جميع المستويات والدول، ونستعرضها من خلال التقرير التالي:





الرئيس السيسي لـ عمال مصر: أنتم القوة الدافعة للبناء والمحور الأساسي للتنمية

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، جميع عمال مصر في كافة الميادين بحلول عيد العمال 2020، معربا عن تقديره الكبير لجهودهم المبذولة في كافة أرجاء الوطن. وقال الرئيس السيسي، في تدوينه عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "أتوجه الي كل عمال مصر.. مزيد من التفاصيل هنا





المتحدث العسكري: تنفيذ عملية نوعية بشمال سيناء ومقتل عنصرين تكفيريين شديدي الخطورة

قال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة أنه بناءًا على معلومات إستخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء، قامت القوات بتنفيذ عملية نوعية. وأضاف المتحدث العسكري في بيان له أنه نتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إستهداف.. مزيد من التفاصيل هنا





قرارات ولقاءات واجتماعات..ماذا قدمت الحكومة خلال أول أسبوع فى رمضان..انفوجراف

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفو جرافًا سلط من خلاله الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 25 أبريل حتى 1 مايو 2020، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلًا عن الاجتماعات.. مزيد من التفاصيل هنا





الصيف بدأ.. الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة على كافة الأنحاء.. والعظمى تصل لـ 39 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدا، السبت، حيث يكون مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا. ويكون حالة الطقس على السواحل الشمالية للبلاد، معتدل خلال ساعات النهار.. مزيد من التفاصيل هنا





دموع وإغماءات.. أهالي ديمشلت يودعون شهيد بئر العبد.. وخطيبته: كان فرحنا بعد العيد.. فيديو

شهدت جنازة الشهيد عبد الحميد صيح بكاء وإغماءات من قبل أقاربه واصدقاءه فيما قامت عدد من السيدات بإطلاق الزغاريد مرددات" مع السلامة يا عريس الجنة. وانهارت خطيبته داخل الجنازة، قائلة: "ماشى خلاص يا عبد الحميد دى فرحنا كان بعد العيد".. مزيد من التفاصيل هنا





الساكت ليس أولهم.. وفاة 9 أطباء و91 مصابا بقوات الجيش الأبيض فى مواجهة كورونا

أعلن مصدر طبي، بالنقابة العامة للأطباء أن عدد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا من الأطباء، في تزايد طبقا للبيانات الواردة من النقابات الفرعية. وقال في تصريحات لـ صدى البلد، بلغ إجمالي عدد الأطباء المصابين.. مزيد من التفاصيل هنا





مصر لن تستسلم.. نجوم الفن ينعون شهداء حادث بئر العبد.. أبرزهم عمرو دياب وأمير كرارة

حرص عدد كبير من نجوم الفن على نعي شهداء حادث بئر العبد الذين راحوا ضحية إنفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة،جنود يدافعون عن وطنهم ويضحون بدمائهم وخونة يقتلوهم في شهر الصيام والرحمة. نستعرض لكم أبرز النجوم من خلال التقرير التالي.. مزيد من التفاصيل هنا





نتائج واعدة.. "جلعاد" تستعد لإنتاج مليون جرعة من ريمديسيفير لعلاج كورونا

أكدت شركة جلعاد ساينسز الأمريكية، أنها تسعى للحصول على ترخيص للبدء بتجارب على عقار "ريمديسيفير" لعلاج فيروس كورونا المستجد، وفقًا لما نقلته شبكة "العربية" في نبأ عاجل لها. وأوضحت أنها تستهدف إنتاج مليون جرعة من علاج ريمديسيفير، في نهاية العام الجاري.. مزيد من التفاصيل هنا





بسبب اختفاء كيم جونج.. وزير الخارجية الأمريكي: مستعدون لأي سيناريو محتمل في كوريا الشمالية

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لأي سيناريو محتمل في كوريا الشمالية. وفي حوار مع برنامج "The Scott Sands Show"، أكد بومبيو أنه "من غير المعتاد، ولكن ليس من غير المسبوق أن يغيب زعيم كوريا الشمالية عن الأنظار لمدة أسبوعين.. مزيد من التفاصيل هنا



