شقيق شهيد البحيرة: "احتسبنا أحمد عند الله شهيدا".. فيديو

قال سامح شقيق الشهيد البطل أحمد حامد محمد عبد النبي، إنه يحتسب شقيق الصغير شهيد عن الله ولا نملك إلا أن نقول "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وفى نفس السياق قال حسام رجب عتريس ابن خال الشهيد، إنه علم بالخبر بعد الأفطار من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار ابن خال الشهيد إلى أنهم تأكدوا من الخبر من خلال صفحة المتحدث الرسمى للقوات المسلحة.

عرضت قناة تن مقطع فيديو لـ لحظة تشييع جثمان الشهيد البطل أحمد حامد محمد عبد النبي، ابن محافظة البحيرة.

يشار إلى أن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، قال إن عبوة ناسفة انفجرت بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيسبوك"، إن الانفجار نتج عنه استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

والقوات المسلحة إذ تؤكد على إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.