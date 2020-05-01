عشرات الآلاف من الصينيين يتكدسون بالإمكان السياحية بعد فك الحظر.. صور صادمة

تجاهل عشرات الآلاف من السياح الصينيين معاير التباعد الاجتماعي وتوافدوا على جبل "مقدس" لمشاهدة شروق الشمس وهم يحتفلون بأول عطلة وطنية للبلاد بعد فك حظر فيروس كورونا التاجي.

واظهر مقطع فيديو، جبل تاي أحد أعظم خمسة جبال في الصين وهو مكتظ بالزوار هذا الصباح.

ويمكن رؤية مشاهد مماثلة في مناطق الجذب السياحي الشهيرة الأخرى في الصين مثل ساحة تيان آن من والمدينة المحرمة.

وقال مسؤولون صينيون إنهم يتوقعون سفر أكثر من 117 مليون شخص خلال العطلة التي تستغرق خمسة أيام.

والتقطت مشاهد مروعة من يوم الجمعة أكثر من 30،000 سائح صيني يتجولون في سلسلة الجبال الشهيرة في مقاطعة شاندونغ بشرق الصين بينما تجاهلوا نصيحة الحكومة بشأن التباعد الاجتماعي.