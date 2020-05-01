12 إجراء احترازيا للمسافرين بالطائرات بعد انحسار كورونا

حددت لجنة البحوث والدراسات السياحية بالمركز العربي للإعلام السياحي عن 12 إجراء احترازيًا ستنفذه أغلب شركات الطيران مع عودة تشغيل الرحلات الجوية بعد توقف دام لنحو شهرين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).





وقالت اللجنة، في تقرير حديث صدر اليوم، إن شركات الطيران مطالبة بالالتزام بالخطوات الجديدة التي من شأنها الحفاظ على صحة الركاب داخل الطائرة، مشيرة إلى أن كثيرا من الأمور المعتادة على متن الطائرات سابقًا ستختفي وستحل بدلا منها أمور جديدة وسيكون هناك شروط سلامة احترازية سيتم تطبيقها على كل الركاب دون استثناء.





وأشارت لجنة البحوث إلى أن شركات الطيران ستمنع المجلات الورقية على متن الطائرة باعتبار أنها قد تكون مصدرا لنقل العدوى، كما سيتم توزيع كمامة ومعقم كحولي على كل راكب، فضلا عن تحول الشركات إلى نظام الوجبات الجافة والباردة والمغلّفة بإحكام والتي لا يتم إعدادها في الطائرة.





ونوهت اللجنة انه من بين الإجراءات أيضا تعقيم المقصورات كل نصف ساعة، كذلك سيكون هناك دورة جديدة في تدوير هواء مقصورة الطائرة باستخدام أجهزة جديدة ستسهم كثيرا في عدم انتشار الفيروس من خلال أجهزة التكييف.





وذكرت اللجنة انه من المقرر إضافة صنبور الصابون بجوار صنبور الماء وصنبور التعقيم الكحولي، وإضافة رشاشات التعقيم الذاتية التي تعمل تلقائيًّا بعد كل شخص يستخدم دورة المياه، كما سيتم إلزام طاقم الضيافة باستخدام كمامات وقفازات ومعقمات كحولية وتغييرها كل 20 دقيقة، وارتداء المعاطف الطبية.





وأشارت لجنة البحوث انه من ضمن الإجراءات أيضا تعقيم الحقائب داخل المقصورة المخصصة في الطائرة، وارتداء جميع الركاب للكمامة وربما القفازات، فيما سيتم النداء المتوالي على الركاب بتعقيم اليدين من قِبَل طاقم الضيافة.



