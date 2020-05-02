اليورو يسجل تعاملات هادئة بفعل عطلة في أوروبا

استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكي ، بعد أن ارتفع في اليوم السابق لأعلى مستوى في أسبوعين بفعل تدفقات نهاية الشهر وإثر أنباء بأن البنك المركزي الأوروبي سيخفض تكلفة القروض للبنوك.

ومعظم أوروبا في عطلة بمناسبة يوم العمال العالمي، وكذلك الكثير من دول آسيا، لكن الشهر الجديد يجلب مجموعة جديدة من المخاوف للمستثمرين إذ ارتفع معدل الإصابات بفيروس كورونا إلى 3.3 مليون على مستوى العالم، وبلغت حالات الوفاة ما يزيد عن 230 ألف.

وانخفض الدولار الأمريكي قليلا مقابل العملة اليابانية أيضا، ليتداول عند 107.07 ين، على الرغم من أن مؤشرا آخر للمصاعب في الأسواق، الدولار الأسترالي، انخفض بنسبة واحد بالمئة إلى 0.6447 وهو أدنى مستوياته منذ يوم الثلاثاء.

كما نزل الدولار الكندي 0.5 بالمئة إلى 1.4016 مقابل نظيره الأمريكي.

ويعزو محللون التحركات إلى أداء ضعيف للأسهم في الولايات المتحدة.

وتخلى الجنيه الاسترليني عن بعض المكاسب التي حققها في اليوم السابق، ليتداول منخفضا 0.4 بالمئة مقابل الدولار واليورو عند 1.2550 دولار و87.31 بنس على التوالي.