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سيارات

شاهد .. تويوتا راف فور معدلة بواجهة لامبورجيني اوروس

الجمعة 01/مايو/2020 - 07:02 م
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت إحدى شركات تعديل السيارات باليابان وتدعى البيرمو عن إنشاء حزمة تعديل للسيارة اليبانية تويوتا راف فور ، تدعى XR51 لراف فور، والتي تمنح السيارة اليابانية تعديل بواجهة لامبورجيني اوروس، بسبب أن السيارتين متقاربتين بشكل مثالي، كما ذكرت الشركة المعدلة.


وتمتلك تويوتا راف فور الكروس أوفر المدمجة شعبية كبيرة حول العالم تُترجم إلى مبيعات كبيرة في أسواق السيارات المختلفة، مقارنة بلامبورجيني أوروس والتي تم بيع أقل من 5000 نسخة فقط على مستوى العالم في 2019.


وتشتمل حزمة التعديل على مصد أمامي جديد وأجهزة استشعار ركن أمامية، ومآخذ هواء أمامية، في حين تم الحفاظ على المصابيح الأمامية الأصلية لراف فور، ما جعلنا نلاحظ للمرة الأولى التشابه الكبير بينها وبين مصابيح أوروس الأمامية، في حين أن بقية راف فور تبدو دون تغيير إلى حد كبير.


وتبدو النتيجة النهائية لعمل البيرمو مبهجة إلى حد ما، لكن لكل شخص ذوق مختلف، أما من حيث التكلفة، فإن تعديل الواجهة الأمامية يكلف حوالي 1300 دولار ، وسوف تكلف الحزمة بأكملها بما في ذلك العتبات الجانبية والجناح المعلق على السقف حوالي 2250 دولار .


ووضعت البيرمو شعارها على واجهة راف فور المعدلة، وهو شعار يشبه ثور لامبورجيني الشهير، والذي قد يخدع العيون الغير خبيرة بسهولة.

شاهد .. تويوتا راف فور معدلة بواجهة لامبورجيني اوروس
شاهد .. تويوتا راف فور معدلة بواجهة لامبورجيني اوروس
شاهد .. تويوتا راف فور معدلة بواجهة لامبورجيني اوروس
شاهد .. تويوتا راف فور معدلة بواجهة لامبورجيني اوروس
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