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محافظات

شقيق شهيد بئر العبد بالمنوفية: كان حنين وقلبي يعتصر لفراقه

الجمعة 01/مايو/2020 - 05:09 م
شقيق شهيد بئر العبد
شقيق شهيد بئر العبد بالمنوفية: كان حنين وقلبي يعتصر لفراقه
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محمد امين
أعرب حسام مصطفى ابن قرية الدبايبة بالمنوفية شقيق الشهيد شحاتة مصطفى الذي استشهد إثر انفجار عبوة ناسفة في مدرعة تابعة للجيش بمنطقة جنوب سيناء عن حزنه وألمه الشديد لفراق شقيقه الذي وصفه بالحنين. 

وأضاف حسام أن خبر وفاة شقيقه نزل عليهم كالصاعقة التي أفقدتهم توازنهم وأفقدتهم وعيهم بسبب هول وشدة الخبر عليهم.

وأشار إلى أنهم علموا بخبر استشهاد شقيقه من فيسبوك، وأنه قام بتكذيب الخبر في بدايته ولم يخبر أحدا بالمنزل خوفا على والده ووالدته إلى أن تحقق الخبر اليقين وتأكد خبر استشهاد شقيقه.

وأكد أنه بالرغم من حزنه الشديد وألمه الذي يعتصر قلبه لفراق شقيقه، إلا أنه فرح لشقيقه لأنه نال الشهادة التي تمناها طوال عمره، خصوصا أنه كان صائما وهذه مراتب المتقين، وأنه لن يبخل علي الوطن ولو بنجله الذي يمتلكه من الدنيا ليكون مثل عمه.
شقيق شهيد بئر العبد بالمنوفية: كان حنين وقلبي يعتصر لفراقه
شقيق شهيد بئر العبد بالمنوفية: كان حنين وقلبي يعتصر لفراقه
شقيق شهيد بئر العبد بالمنوفية: كان حنين وقلبي يعتصر لفراقه
شقيق شهيد بئر العبد بالمنوفية: كان حنين وقلبي يعتصر لفراقه
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