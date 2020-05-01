ياسر رضوان: طارق سليم وبخنى عشان طلعت الكورة ولكن سجلت هدف الفوز

وعن أغرب مواقفه خلال شهر رمضان، أوضح ياسر رضوان: "أكثر موقف تعرضت له أثناء مشوارى الكروى كلاعب، عندما كنت لاعبا بالنادي الأهلي، وكانت مباراة الأهلي والترسانة وكانت مباراة صعبة للغاية، والنتيجة تعادل إيجابيا في الدقائق الأخيرة، قبل أن أقود هجمة ولكن تفاجأت بسقوط لاعب من الترسانة مصابا فأخرجت الكرة بمبدأ الروح الرياضية وكان الكابتن طارق سليم رحمه الله عليه مشرفا علي الفريق ذلك الوقت ،وقام بتوبيخي والشد معي من خارج الملعب، ولكن أستطعت خطف هدف الفوز في الثوانى الأخيرة لينتهي اللقاء 2/1 لصالح الأهلي.







وأضاف ياسر رضوان من المواقف الأصعب أيضا عندما كنت محترفا بألمانيا وكنت ألعب وأنا صائم وبسبب فارق التوقيت كنت أستطيع الفطار الساعة التاسعة مساء.







وبسؤاله عن الأكلات المفضلة بالنسبة له بشهر رمضان، فأكد أن المكرونة، والملوخية والسلطات، هى الأكلات المفضلة بالنسبة لوجبة الإفطار، أما عن السحور فيفضل تناول الفول وبعض أنواع الجبن والزبادي على وجبة السحور.





وأضاف بأن من أهم طقوسه بشهر رمضان هو إحضار الطعام بنفسه بمساعدة زوجته، ولكن يكون هو الشيف، وأن أفضل الأكلات التى يقوم بأعدادها طاجن السمك بالفرن، وشرائح الاستيك، وبوقت السحور يقوم بتحضير الفول.







وقال عن طقوسه لأداء صلاة التراويح بشهر رمضان، إنه في السابق كان يفضل صلاة التروايح بالمسجد، ولكن مع الظروف الحالية مع انتشار فيروس كورونا المستجد وقرار الدولة بغلق المساجد فيؤدي صلاة التراويح بالمنزل.







وقال رضوان إنه مواظب على ختم القرآن الكريم مرة في شهر رمضان، وأضاف: "أهم شيء بالنسبة لى صلاة العيد، بأجا دقهلية بين الأهل والأقارب.