عبدالمجيد: يتم الاطمئنان اليومي على طفلي الزميل الراحل وتم نقلهما لفندق بأكتوبر

قال أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، إن حالة الطفلين، حسن وعبدالله محمود رياض، في تحسن، ويتم التواصل الدائم مع السيدة ريهام سعد سعيد، والدتهما المرافقة لهما.





وأضاف عبدالمجيد، تم نقل السيدة ريهام وطفليها في تمام الثانية ظهرًا، إلى أحد فنادق مدينة ٦ أكتوبر، كإجراء احترازي لبضعة أيام إضافية للتأكد من سلامتهم التامة.





وأوضح عبدالمجيد، بالتواصل مع غرفة مجلس الوزراء، والدكتور رامي عادل مدير مستشفى العجوزة، لمتابعة حالة طفلي الزميل، أكد أن النقل يتم استنادًا إلى استقرار الحالة العامة للمريض، وطمأن بأن حالتهما مستقرة، وكإجراء احترازي يتم العزل بضعة أيام في الفندق، تحت رعاية وإشراف فريق طبي.



