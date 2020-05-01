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محافظات

مطار مرسى علم يستعد لاستقبال 3 رحلات لمصريين عالقين بأوكرانيا وموسكو

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:57 م
مرسي علم
مرسي علم
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إبراهيم جادالله

يستعد مطار مرسى علم الدولي، لاستقبال 3 رحلات، اثنتان منها قادمتان من العاصمة الأوكرانية كييف، وأخرى من العاصمة الروسية موسكو، يقلون على متنهم مصريون عالقون بالخارج، استعدادا لنقلهم فور وصولهم لفنادق المدينة المخصصة كحجر صحى لهم لمدة 14 يوما.

 

من جانبه قال مصدر من مطار مرسي علم الدولي، إن رحلتي الطيران القادمتين من العاصمة الاوكرانية كييف تصلان علي متن إحدي طائرات شركة اير كابروا التابعة لوزارة الطيران المدني، حيث تحمل الرحلتان ارقام 2116 و 2114، ومن المقرر وصول الأولي في الساعة السادسة والنصف والثانية في السابعة والنصف من مساء اليوم .

 

واوضح المصدر أن رحلة العاصمة الروسية موسكو تنظمها الشركة الوطنية مصر للطيران، وتحمل رقم 730، سيتم اتباع الإجراءات المتبعة داخل الحجر الصحي بالمطار استعدادا لنقلهم لاحد فنادق الحجر الصحي بمرسي علم.

 

وكشف المصدر أنه تم إخطار مديرية الصحة بالرحلات لتستعد من خلال أطقمها الطبية لاجراءات الكشف والفحص على العائدين من الخارج واتباع إجراءات الحجر الطبى عليهم قبل مغادرتهم للفنادق المختلفة بمرسى علم.

 

يذكر أن استقبل مطار مرسى علم الدولى، منذ انطلاق الجسر الجوى لعودة العالقين بالخارج قرابة 17 رحلة طيران، تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، واير كايرو، ضمن الجسر الجوى، لعودة العالقين بالخارج لبلدهم تنفيذًا لتعليمات للرئيس السيسى بعودتهم، وذلك بالتنسيق بين كل من وزارات الطيران والهجرة والصحة.

 

وكانت أعلت وزارة الطيران المدنى، عن تسييرها نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، حتى نهاية ابريل بالتنسيق مع وزارتى الهجرة والخارجية، فى ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضى، بسبب فيروس كورونا المستجد.

 

 

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