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حمدي رزق: البقاء لله في شهداء بئر العبد.. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 06:03 م
صدى البلد
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عادل نصار

نعى الإعلامي حمدي رزق، شهداء الوطن الأبرار الذين استشهدوا، أمس الخميس، إثر انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بسيناء، والتي نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و٨ جنود.


وقال رزق، في حواره ببرنامج «نور النبي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، اليوم الجمعة، إن: "البقاء لله البقاء لله البقاء لله، ونعى الرئيس عبد الفتاح السيسي شهداء الوطن بتغريدة حزينة"، متابعا: "إن العين لتدمع والقلب ليحزن وانا لفراقكم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ولله ما اعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار".

 

كان المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعى، قد أعلن مساء أمس عن انفجار عبوة ناسفة اليوم الخميس، بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

 

وأكد المتحدث العسكري فى بيان له استمرار القوات المسلحة في أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

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