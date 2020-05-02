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اقتصاد

أسعار الذهب تتراجع أدني 1700 دولار مع ترقب بيانات اقتصادية

السبت 02/مايو/2020 - 01:38 ص
صدى البلد
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وكالات

انخفضت أسعار الذهب أدنى مستوى 1700 دولار ، وسط آمال تخفيف قيود الإغلاق الوطني، وبالتزامن مع ترقب بيانات اقتصادية.

ومع انتهاء توجيهات إعادة فتح الاقتصاد في البيت الأبيض بالأمس، تقدمت نصف الولايات الأمريكية تدريجيًا بتخفيف القيود على المطاعم وتجارة التجزئة وغيرها من الأعمال على أمل إحياء التجارة المتضررة بالفيروس.

وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي “نانسي بيلوسي” في الوقت الذي بدأ فيه المشرعون في التخطيط لمزيد من تشريعات الإغاثة، قد تحتاج حكومات الولايات الأمريكية والحكومات المحلية إلى ما يقرب من تريليون دولار من المساعدات على مدى عدة سنوات للتعامل مع فترة ما بعد الوباء.

وأظهرت بيانات اقتصادية بالأمس تجاوز طلبات إعانة البطالة الأمريكية 30 مليون طلب خلال 6 أسابيع منذ 21 مارس الماضي، وسط انهيار في إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة خلال مارس الماضي.

ويتزامن أداء المعدن النفيس مع قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي الرامية إلى دعم الاقتصادات المتأثرة بتفشي كورونا.

ومن المقرر إعلان بيانات النشاط الصناعي والإنفاق على البناء في الولايات المتحدة، وذلك في وقت لاحق من اليوم.

وتراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنحو 0.7 بالمائة وهو ما يعادل 11.20 دولار إلى 1683 دولاراُ للأوقية.

وكان المعدن الأصفر قد حقق مكاسب شهرية 97 دولارًا خلال أبريل الماضي، لكنه يتجه إلى تسجيل أكبر هبوط أسبوعي في أكثر من شهر.

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