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ديني

موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 1-5-2020

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:44 م
موعد أذان المغرب
موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 1-5-2020
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محمود ضاحي
يؤذن المغرب اليوم الجمعة الموافق 1 من شهر مايو الميلادي لعام 2020، و الثامن من شهر رمضان المبارك لعام 1441  في تمام الساعة 6:33 مساء بتوقيت القاهرة، و مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 14 دقيقة. 

دعاء الرسول عند الإفطار هو من الأدعية المستحبة لأنه من أوقات إجابة الدعاء، كما روى ابن ماجه في "سننه" عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت»، وكان من  دعاء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم عند فطره: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى" .

دعاء الافطار عند أهل البيت وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أفطر عند قوم قال: "أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة". وفي رواية: "أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة.

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