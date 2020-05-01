الأزهر: مفهوم التسامح ذكره القرآن الكريم بعدة مصطلحات.. فيديو

قالت عائشة عبد اللطيف عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن التسامح من أعظم الفضائل فى الإسلام، لافتة إلى أن الإسلام هو الديانة السمحة وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم " بعثت بالحنيفية السمحة".





وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية ، خلال استضافتها برنامج صباح الخير يا مصر ، أن مفهوم التسامح يشار إليه فى القرآن الكريم بعدة معان ومصطلحات منها العفو ، الصفح ، الغفران .





ولفتت عائشة عبد اللطيف إلى أن مصطلح الصبر الجميل فى كتاب الله عز وجل والذى يشير إلى الصبر مع عدم الشكوى، أما مصطلح الهجر الجميل يرمى إلى الترك مع عدم الآذية.





وأوضحت عائشة عبد اللطيف ، أن الله عز وجل قال فى كتابه أيضا " وليعفوا وليصفحو ا ألا تحبون أن يغفر الله لكم"، مشيرة إلى أن الله تسامح أيضأ مع المريض والمسافر الذى لا يستطيع صيام رمضان.





وتابعت عائشة عبد اللطيف ، عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أن الله سبحانه وتعالى عفا وأصفح عمن لا يستطيع صيام رمضان من المسافر والمريض وأذن له الفطر أن يقضى صيام هذه الأيام بعد شهر رمضان.







