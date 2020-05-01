AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الأزهر: مفهوم التسامح ذكره القرآن الكريم بعدة مصطلحات.. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 05:20 م
مركز الأزهر العالمى
مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية
Advertisements
شيرين عادل
قالت عائشة عبد اللطيف عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية،  إن التسامح من أعظم الفضائل فى الإسلام، لافتة إلى أن الإسلام هو الديانة السمحة وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم " بعثت بالحنيفية السمحة". 

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية ، خلال استضافتها برنامج صباح الخير يا مصر ،  أن مفهوم التسامح يشار إليه فى القرآن الكريم بعدة معان ومصطلحات منها العفو ، الصفح ، الغفران .

ولفتت  عائشة عبد اللطيف إلى أن  مصطلح الصبر الجميل فى كتاب الله عز وجل  والذى يشير إلى الصبر مع عدم الشكوى، أما مصطلح الهجر الجميل يرمى إلى الترك مع عدم الآذية.

وأوضحت  عائشة عبد اللطيف ، أن الله عز وجل قال فى كتابه أيضا " وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم"، مشيرة إلى أن الله تسامح أيضأ مع المريض والمسافر الذى لا يستطيع صيام رمضان. 

 وتابعت عائشة عبد اللطيف ، عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أن الله سبحانه وتعالى عفا وأصفح عمن لا يستطيع صيام رمضان من المسافر والمريض وأذن له الفطر  أن يقضى صيام هذه الأيام  بعد شهر رمضان. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يجوز صيام القضاء في شهر رجب ؟ وفضل صيامها

الصيام في شهر شعبان.. الأزهر: يُستحب الإكثار منه لسببين

شهر شعبان.. الأزهر: هذه الأيام حرص رسول الله على الصيام فيها

حكم إجبار الأطفال على صيام رمضان

13 نصيحة لتدريب طفلك على الصيام في رمضان

السن الشرعي لصوم الأبناء.. الافتاء تحدد

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. والدة شهيد تقبل رأسه قبل دفنه.. 7 أطعمة فى رمضان لمواجهة كورونا.. عادة يومية تنقل عدوى الفيروس للأسرة بسهولة.. فيديو

حمدي المرغني ضيف برنامج "رامز مجنون رسمي".. الليلة

ريهام سعيد: أنا مؤدبة وأمي مشتغلتش رقاصة.. فيديو

المتحدث العسكري: تنفيذ عملية نوعية بشمال سيناء ومقتل عنصرين تكفيريين شديدي الخطورة

عودة الطيران وتأجيل امتحانات الثانوية ..الحكومة توضح 7 حقائق حول كورونا و تنفي 9 شائعات.. فيديوجراف

الصيف بدأ.. الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة على كافة الأنحاء.. والعظمى تصل لـ 39 درجة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهنة الحدادة .. صمدت على مر الزمان وتوارثتها الأجيال.. وهذه أبرز صعوباتها

تفاصيل أفضل سيارة مستعملة في مصر لقبها التجار بالسفينة الفضائية.. صور

كبار السن في مرمى كورونا.. حقائق صادمة عن كوفيد 19 والمسنين