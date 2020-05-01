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رياضة

بسبب كورونا.. مباريات قوية لن نشاهدها خلال شهر مايو

الجمعة 01/مايو/2020 - 05:22 م
ارشيفية
ارشيفية
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إسماعيل محمود
أوقف فيروس كورونا، مختلف نشاطات الحياة، من بينها لعبة كرة القدم، وذلك في مختلف دول العالم، وأصبح شهري مارس وإبريل بدون مباريات أو بطولات للمرة الأولى في تاريخنا الحديث


لكن بكل أسف، فأن شهر مايو سيكون كسابقيه، لا مباريات كرة قدم في هذا الشهر أيضًا، وسيستمر فيروس كورونا في حرمان المشجعين والمتابعين من متعتهم الأولى، وهي الساحرة المستديرة.

وسنستعرض في التقرير التالي، أبرز المباريات التي لن نشاهدها في شهر مايو بسبب فيروس "كورونا".

الأول والثاني من شهر مايو: مبارتي الذهاب من دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي، والزمالك والرجاء المغربي بالمغرب

الثاني من شهر مايو: مباراة بين ليفربول وارسنال في الدوري الإنجليزي

الخامس والسادس من شهر مايو: مباراتي الإياب من دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا

السابع من شهر مايو: مباراتي الإياب من دور نصف النهائي لبطولة الدوري الأوروبي

الثامن والتاسع من شهر مايو: مبارتي الإياب من دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي، والزمالك والرجاء المغربي بالقاهرة

التاسع من شهر مايو: مباراة بين ارسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، ومباراة بين بروسيا دورتموند ولايبزيج

السابع عشر من شهر مايو: مباراة بين مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، ومباراة بين نابولي وإنتر في الدوري الإيطالي

العشرين من شهر مايو: نهائي كأس إيطاليا

الثالث والعشرين من شهر مايو: نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي - نهائي كأس ألمانيا

الرابع والعشرين من شهر مايو : مباراة بين يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي - مباراة بين إنتر وأتالانتا في الدوري الإيطالي

السابع والعشرين من شهر مايو: نهائي بطولة الدوري الأوروبي


التاسع والعشرين من شهر مايو: نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا

الثلاثين من شهر مايو: نهائي دوري أبطال أوروبا
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