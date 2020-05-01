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محافظات

بالأسماء.. شفاء 5 مصابين جدد من فيروس كورونا في عزل قها

الجمعة 01/مايو/2020 - 05:20 م
مستشفى العزل بقها
مستشفى العزل بقها
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إبراهيم الهوارى

أعلن مستشفى قها للحجر الصحي خروج 5 حالات بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد المتعافين بعد خروجهم من المستشفى إلى 119.


كما أعلن المستشفى سلبية نتائج العينة الأولى للفريق الطبي الثالث الذي يتولى مهمة العمل في مستشفى العزل منذ أسبوع وأسماء المتعافيات هن أسماؤهن فراج ورانيا علي وإسراء إبراهيم وسلوى عليوه وشيرين عادل.


وقال الدكتور محمد العجوز نائب مدير المستشفى ومدير الفريق الطبي إن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء.


واوضح أن المستشفى لايعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفي وأن المصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيروس وجميعها متوفرة.


واكد أن الأدوية تأتي بانتظام إلى المستشفى والأغذية تصل للمرضى في المواعيد المحددة موضحا أن وزارة الصحة وفرت لهم 42 جهاز تنفس صناعيا.

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