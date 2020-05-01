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الأزهر: التسامح يقرب المسافات بين الأفراد فى هذه الحالة.. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 05:57 م
مركز الأزهر
مركز الأزهر
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شيرين عادل
قالت عائشة عبد اللطيف ، عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن من أكثر  قصص الأنبياء التى نستشهد منها قصص التسامح هى قصة سيدنا يوسف الذى تحمل اذى اخوته وألقوه فى اليم ولكن الله أنقذه برحمته. 

وأضافت: "التسامح يقرب المسافات بين الأفراد إذا اعترف المخطئ بخطئه ، لافتة إلى أن هذا الأمر  ليس باليسير على أغلب الأشخاص نظرأ لأن ذلك يتطلب مجاهدة للنفس ، الصبر، لافتة إلى أن هناك قصصا رائعة فى هذا الشأن ومنها قصة عبد الله بن مسعود عندما كان فى السوق وسرق ماله فطلب منه أصدقاؤه أن يدعو على السارق فاستجاب لهم وقال أنا سأدعو وأنتم أمموا خلفى اللهم إن كنت تعلم أن من أخذ مالى ومن سرقه هو وفى حاجة له فبارك له فيه وإن كان ليس فى حاجة إليه فاجعله آخر ذنب يذنبه". 

ولفتت  عائشة عبد اللطيف ، إلى أن  مصطلح الصبر الجميل فى كتاب الله عز وجل  والذى يشير إلى الصبر مع عدم الشكوى، أما مصطلح الهجر الجميل يرمى إلى الترك مع عدم الاذى. 

وأوضحت  عائشة عبد اللطيف  ، أن الله عز وجل قال فى كتابه أيضأ " فليعفوا ويصفحوا  ألا تحبون أن يغفر الله لكم " ، مشيرة إلى أن الله تسامح أيضأ مع المريض والمسافر الذى لا يستطيع صيام رمضان. 
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