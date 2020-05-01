أخبار التوك شو.. والدة شهيد تقبل رأسه قبل دفنه.. 7 أطعمة فى رمضان لمواجهة كورونا.. عادة يومية تنقل عدوى الفيروس للأسرة بسهولة.. فيديو

نشر موقع "صدى البلد الإخباري" أمس الخميس مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التلفزيونية، وتناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:
قال شريف حته استشاري الطب الوقائي و المناعة، إن الأعراض الخاصة بفيروس كورونا تختلف من شخص لأخر، موضحًا أن كل جسم يتعامل بقوة المناعة الخاصة به مع الفيروس.
وأضاف استشاري الطب الوقائي و المناعة خلال مداخلة على قناة دي إم سي، أن كل شخص عليه أن يتناول أطعمة تقوى جهاز المناعة خلال وجبتى الإفطار والسحور.
عرضت قناة تن، مقطع فيديو للحظات توديع والدة البطل الشهيد جندي أحمد حامد محمد عبد النبى لجثمانه قبل دفنه.
وقامت والدة الشهيد بتقبيل رأسه وسط حالة من البكاء وهتافات " لا اله إلا الله الشهيد حبيب الله".
قالت الدكتورة مايسة شوقى ، أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة القاهرة ، إن الأبحاث العلمية فى الوبائيات فى كافة دول العالم أشارت إلى أن حجم انتشار فيروس كورونا لن يكون بالشكل الكبير فى مصر ، ومن المحتمل قدوم موجة أخرى من وباء كورونا خلال شهرى نوفمير ، ديسمبر من العام الجارى .
وكشفت أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة القاهرة ، خلال استضافتها برنامج صباح الخير يا مصر عن عدم وجود موعد محدد حتى الآن لانتهاء فيروس كورونا من كافة دول العالم .
قال الدكتور محمود عبد المجيد استشاري أمراض الصدر ومدير مستشفي صدر العباسية الأسبق، أن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأونة الأخيرة راجع إلي عدم التزام المواطنين، بالإجراءات الاحترازية، خلال شهر رمضان.
وأكد الدكتور محمود عبد المجيد عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية أكسترا نيوز، أن إجراءات رئاسة الوزراء الأخيرة، جاءت لكي تمنح المواطن وقتا أطول لشراء حاجته، وليس التخفيف من الإجراءات الوقائية والاحترازية.
قال الدكتور إيهاب عطية مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى للفرق الطبية ، إن الأرضية أصبحت أكثر الأماكن نقلأ لفيروس كورونا وفى سهولة تامة لذا يتوجب خلع الأحذية قبل الدخول إلى المنزل .
وأوضح مدير العام للإدارة العامة لمكافحة العدوى للفرق الطبية ، خلال تقرير خاص أذاعه برنامج صباح الخير يا مصر ، أنه فى حالة صعوبة خلع الحذاء بمجرد دخول المنزل فأن أول متر من دخول المنزل نضع الحذاء ، وتقوم ربة المنزل فى هذه الحالة بتطهير هذا المكان يوميا .
قالت الإعلامية إيمان منصور، مقدمة برنامج صباح الخير يا مصر، إن إجمالى عدد المصابين بفيروس كورونا وصل الى 3 ملايين و310 آلاف حتى الآن أما الوفيات فقد سجلت 34 ألف حالة .
وأوضحت الإعلامية إيمان منصور، مقدمة برنامج صباح الخير يا مصر، خلال حلقتها ببرنامج صباح الخير يا مصر، أن أعداد المتعافين من فيروس كورونا سجل مليون و 25 ألف حالة .
دخلت الإعلامية داليا أشرف، مذيعة برنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دى إم سي" فى حالة بكاء على الهواء، وقالت داليا: "صباح العزة و الكرامة، ربنا يرحم شهداء مصر الذين استشهدوا مساء أمس فى بئر العبد".
وأضافت داليا أشرف، أن المصريين لن ينسوا أى شهيد، مؤكدة أن الجميع تأثر بما حدث، والجميع يدعو على الكائن الشيطاني الذي يعيش على الأرض".
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الجمعة 1- 5-2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.
أسعار الذهب اليوم فى مصر
سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 850 جنيها للجرام.
سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا يسجل 746 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 641 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب يسجل 5968 جنيها.
انهارت الإعلامية داليا أشرف على الهواء وقالت: حسبي الله ونعم الوكيل فى كل إخواني إرهابي جبان بيعمل عمليات إرهابية فى سيناء".
وأضافت داليا أشرف خلال تقديمها برنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دى إم سي" أن الإرهابي اللى بيعمل العمليات الإرهابية لن أصفه بـ الحيوان لآن الحيوان أفضل منه ولديه أحسان أم الإرهابي الخسيس لا يمتلك أحساس.