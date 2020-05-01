أخبار التوك شو.. والدة شهيد تقبل رأسه قبل دفنه.. 7 أطعمة فى رمضان لمواجهة كورونا.. عادة يومية تنقل عدوى الفيروس للأسرة بسهولة.. فيديو

نشر موقع "صدى البلد الإخباري" أمس الخميس مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التلفزيونية، وتناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:





قال شريف حته استشاري الطب الوقائي و المناعة، إن الأعراض الخاصة بفيروس كورونا تختلف من شخص لأخر، موضحًا أن كل جسم يتعامل بقوة المناعة الخاصة به مع الفيروس.





وأضاف استشاري الطب الوقائي و المناعة خلال مداخلة على قناة دي إم سي، أن كل شخص عليه أن يتناول أطعمة تقوى جهاز المناعة خلال وجبتى الإفطار والسحور.

















عرضت قناة تن، مقطع فيديو للحظات توديع والدة البطل الشهيد جندي أحمد حامد محمد عبد النبى لجثمانه قبل دفنه.













وقامت والدة الشهيد بتقبيل رأسه وسط حالة من البكاء وهتافات " لا اله إلا الله الشهيد حبيب الله".

























قالت الدكتورة مايسة شوقى ، أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة القاهرة ، إن الأبحاث العلمية فى الوبائيات فى كافة دول العالم أشارت إلى أن حجم انتشار فيروس كورونا لن يكون بالشكل الكبير فى مصر ، ومن المحتمل قدوم موجة أخرى من وباء كورونا خلال شهرى نوفمير ، ديسمبر من العام الجارى .





وكشفت أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة القاهرة ، خلال استضافتها برنامج صباح الخير يا مصر عن عدم وجود موعد محدد حتى الآن لانتهاء فيروس كورونا من كافة دول العالم .













قال الدكتور محمود عبد المجيد استشاري أمراض الصدر ومدير مستشفي صدر العباسية الأسبق، أن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأونة الأخيرة راجع إلي عدم التزام المواطنين، بالإجراءات الاحترازية، خلال شهر رمضان.





وأكد الدكتور محمود عبد المجيد عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية أكسترا نيوز، أن إجراءات رئاسة الوزراء الأخيرة، جاءت لكي تمنح المواطن وقتا أطول لشراء حاجته، وليس التخفيف من الإجراءات الوقائية والاحترازية.



