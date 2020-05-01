مجلس مدينة مرسى مطروح: لم تُطرح تراخيص الشواطئ حتى الآن





أصدر مجلس مدينة مرسي مطروح بيانا عن طرح تراخيص الشواطئ لصيف العام الحالي، حيث أكد البيان بانه لم يتم حتى الان التطرق او الحديث أو الإعلان عن طرح تراخيص وإشغالات الشواطئ هذا العام .





اكد الييان إن الجهة المسؤولة عن الاعلان عن الاجراءات الخاصة بالشواطئ هو مجلس المدينة والمحافظة فقط وليس أي جهة اخري.





وان التركيز الاساسي للدولة الان هو توحيد الجهود لمقاومة انتشار فيروس كورونا ومنع تجمعات المواطنين حرصا علي حياة وصحة الجميع وطبقا لتوجيهات مجلس الوزراء غلق الشواطئ تماما حتي اشعار اخر ومحظور تواجد أي تجمعات.





وأشار البيان الى انه حرصا من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح علي مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعيه لشباب مطروح تقرر تشكيل لجنة مشتركة من المحافظة ومجلس المدينة والشعبيين والعواقل لدراسة الموقف في حينه وهذه اللجنة فقط المنوط بها دراسة الموقف بشأن الشواطئ ومتابعة القرارات الجديدة من الدولة بشأن تحسن الاوضاع الصحية وسيكون الاعلان عن الإجراءات الجديدة من خلال صفحتي المحافظة ومجلس المدينة فقط.





واوضح البيان ان من ينشر إشاعات وأخبار كاذبة عن تراخيص وإشغالات الشواطئ في بعض الصفحات ستعرضون للمسائلة القانونية في ظل قانون الطوارئ .



