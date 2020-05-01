دينية البرلمان عن الحادث الإرهابي بسيناء: جبن وخسة

أدانت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف مدرعة جنوب منطقة بئر العبد بمحافظة سيناء وأسفر عن استشهاد وإصابة ضابط وصف ضابط و8 جنود آخرين.





وأكدت اللجنة أن هذا الحادث الإرهابي الخسيس والغادر لن يؤثر في عزيمة أبطال ورجال القوات المسلحة المصرية في حربها ضد الإرهاب والإصرار على دحر هذا الإرهاب والقضاء عليه، والشعب المصري يصطف خلف القيادة السياسية والجيش والشرطة مدعما ومؤازرا ومساندا في مواجهة ومحاربة الإرهاب، وهذا الحادث الجبان يزيدنا إصرارا وثباتا وقوة.

وقال الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن الإرهاب لا دين له ولا وطن له، والإرهاب ضد الإنسانية، وإن هذه الجرائم الإرهابية لا يقبلها أي دين، ومصر عازمة علي القضاء علي هذه الجماعات المتطرفة والتكفيرية الظلامية.





وطالب رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، المجتمع الدولي وكل المنظمات والجهات الدولية المعنية، بالتحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة الدول الممولة والداعمة والراعية للإرهاب، قائلا: "يجب اتخاذ إجراءات رادعة ضد من يمول ويرعي الإرهاب، والتكاتف بين الدول لتوحيد وتكثيف جهود مكافحة الإرهاب والتطرف".







