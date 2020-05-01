AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

دينية البرلمان عن الحادث الإرهابي بسيناء: جبن وخسة

الجمعة 01/مايو/2020 - 05:05 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
ماجدة بدوي
أدانت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف مدرعة جنوب منطقة بئر العبد بمحافظة سيناء وأسفر عن استشهاد وإصابة ضابط وصف ضابط و8 جنود آخرين.

وأكدت اللجنة أن هذا الحادث الإرهابي الخسيس والغادر لن يؤثر في عزيمة أبطال ورجال القوات المسلحة المصرية في حربها ضد الإرهاب والإصرار على دحر هذا الإرهاب والقضاء عليه، والشعب المصري يصطف خلف القيادة السياسية والجيش والشرطة مدعما ومؤازرا ومساندا في مواجهة ومحاربة الإرهاب، وهذا الحادث الجبان يزيدنا إصرارا وثباتا وقوة. 
 
 وقال الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن الإرهاب لا دين له ولا وطن له، والإرهاب ضد الإنسانية، وإن هذه الجرائم الإرهابية لا يقبلها أي دين، ومصر عازمة علي القضاء علي هذه الجماعات المتطرفة والتكفيرية الظلامية. 

وطالب رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، المجتمع الدولي وكل المنظمات والجهات الدولية المعنية، بالتحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة الدول الممولة والداعمة والراعية للإرهاب، قائلا: "يجب اتخاذ إجراءات رادعة ضد من يمول ويرعي الإرهاب، والتكاتف بين الدول لتوحيد وتكثيف جهود مكافحة الإرهاب والتطرف".


وقدمت اللجنة الدينية خالص العزاء لأسر الشهداء داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يسكنهم جنات الفردوس الأعلى مع الشهداء والأبرار وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس دينية النواب لوفد أمريكي: مصر دولة مدنية تدعو إلى الوسطية والاعتدال

رئيس دينية البرلمان يستقبل سفير كازاخستان

رئيس دينية النواب لوفد أمريكي: مصر تدعو إلى الوسطية والاعتدال في أرجاء العالم وترفض التطرف والإرهاب والعنصرية.. ويستقبل سفير كازاخستان ويؤكد: البلدان تربطهما علاقة قوية قائمة على أساس التعاون

دينية البرلمان توصي بتشديد الرقابة على غلق المساجد والزوايا والمصليات

ترشيحاتنا

بطل الدوري.. الزمالك عقبة وحيدة أمام تتويج الأهلي باللقب بسبب كورونا

هنخس في رمضان .. العصير الأخضر مشروب خارق للتنحيف وتنظيف الجسم

10 فوائد صحية غير متوقعة للبصل

الصحة تعلن أعلى معدل إصابة بفيروس كورونا منذ دخوله مصر

متحدث الجيش الإسرائيلي يعلق على مسلسل النهاية

الإيقاف في انتظاره.. اتهام خطير للاعب بالمنتخب الإنجليزي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اذهب للمستشفى حالا.. 5 أعراض خطيرة لـ فيروس كورونا

لا يستحب تناولها .. أضرار القهوة على مرضى السكر

شاهد .. تويوتا راف فور معدلة بواجهة لامبورجيني اوروس