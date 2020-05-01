فيديوجراف| آسر ياسين يقود النجوم في #حيوهم_فين_ما_كنتم





حادث بئر العبد نتج عنه استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، عقب انفجار عبوة ناسفة في إحدى المركبات المدرعة.





مجموعة من النجوم تفاعلوا مع هاشتاج #حيوهم_فين_ما_كنتم ، كان أولهم الفنان آسر ياسين، من خلال تقديم التحية العسكرية لجنود مصر البواسل ولشهداء الوطن، ودعم جيش مصر في حربه ضد الإرهاب.





من خلال الفيديوجراف التالي شاهد آداء الفنانين التحية العسكرية لشهداء مصر ولدعم جيش مصر.





تسبب الحادث الإرهابي الغادر الذي تعرض له مجموعة من جنود مصر البواسل في مدينة بئر العبد، في حالة من الحزن بين صفوف الشعب المصري.