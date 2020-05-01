الحركة الوطنية بالفيوم يدشن حملات طرق الأبواب في سنورس للتوعية السياسية

عقد حزب الحركة الوطنية المصرية لمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، اجتماعا مصغرا لاستكمال تشكيلات أمانة المركز، وذلك برئاسة الدكتور محمد أبو النور الأمين المساعد وأمين الحزب بمركز ومدينة سنورس.





شارك في الاجتماع خالد العوامي أمين إعلام الجمهورية والمتحدث الرسمي للحزب وخالد السنراوي امين عام التنظيم بالمحافظة وعلاء عزت دسوقي امين المجالس المحلية، كما شارك عدد من قيادات الحزب بالمحافظة والمركز ابرزهم محسن عويس القيادي بالحزب والمدير العام بالتربية والتعليم وعز رشوان القيادي بالحركة الوطنية ورجل الأعمال ومحمد الشطيلي القيادي بالحزب ورجل الأعمال والحاج احمد ابو جريدة احد القيادات الشعبية بالمركز .





واكد خالد العوامي المتحدث الرسمي للحركة الوطنية المصرية أن المناقشات خلال الاجتماع ركزت علي ضرورة ضم عدد من العناصر والقيادات الجماهرية التي لديها القدرة والرغبة علي ممارسة العمل الحزبي والسياسي التطوعي مع ضرورة التركيز علي السمعة الطيبة والسيرة الحسنة .





وأوضح متحدث الحركة الوطنية المصرية أنه تم الانتهاء من 70 % من تشكيلات مركز ومدينة سنورس وجاري استكمال بقية التشكيلات والتي ستشمل تشكيل هيئة مكتب للمركز والمدينة وكذلك امناء لـ 20 امانة ولجنة حزبية وتشكيلات في جميع الوحدات المحلية القروية الـ 13 علي ان يتم عمل وحدات قاعدية في كل قري المركز تضم في عضويتها كوادر من الشباب والمرأة والشيوخ ورؤوس العائلات ومراعاة ضم كوادر نشطة قادرة علي التواصل مع الجماهير والتفاعل مع قضايا وهموم المواطن المصري .





وأضاف خالد العوامي انه جار الترتيب لحملة طرق الأبواب لضم عضويات وكوادر جديدة للحركة الوطنية المصرية حيث سيقوم قيادات الحزب بزيارات ميدانية للقري والنجوع لاستهداف الوعي السياسي لدي المواطن وكذلك لاقناع المواطنين بمبادئ الحزب واهدافه وسياساته التي ترتكز في المقام الاول علي دعم الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي والأجهزة والمؤسسات الوطنية والسيادية مشددًا علي ان معركتنا الحقيقية هي معركة الوعي وتبصير المواطنين بحقيقة الجهد الذي تبذله الدولة ومؤسساتها من اجل تحقيق الاستقرار والارتقاء بالوطن والمواطن خاصة وان دولتنا تمر بمرحلة مفصلية من تاريخها الحديث وتحتاج الي تضافر كل القوي الحزبية والسياسية خلف القيادة السياسية وهنا يكمن الدور الوطني الحقيقي للأحزاب الذي لا ينبغي ان يقتصر فقط علي مجرد توزيع الكراتين والسلع الغذائية بل لابد وان يمتد الي تنوير العقول وتصحيح الأفكار المغلوطة فمعركتنا الحقيقية هي معركة الوعي .



