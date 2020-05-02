جامعة عين شمس في أسبوع: إنهاء خدمة أرملة الإرهابي هشام عشماوي.. تفاصيل | قسم اللغة الصينية فى كلية الألسن يطلق رسالة توعية للعالم عن فيروس كورونا.. فيديو

_جامعة عين شمس:

إنهاء خدمة أرملة الإرهابي هشام عشماوي.. تفاصيل

_تعرف على قرارات ألسن عين شمس بشأن تكليفات الطلاب ومقررات التخلف

_قسم اللغة الصينية فى ألسن عين شمس يطلق رسالة توعية للعالم عن فيروس كورونا.. فيديو

_عميد زراعة عين شمس يوضح آلية المقالة البحثية لطلاب فرق النقل





أصدرت جامعة عين شمس بيانا صحفيا ردا علي ما تداولته عدد من وسائل الاعلام بشأن رفع احد المحامين دعوي قضائية ضد رئيس جامعة عين شمس لامتناعه عن انهاء خدمة أرملة الإرهابي هشام عشماوى.





تؤكد جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني ان مجلس كلية البنات جامعة عين شمس قد قرر في جلسته بتاريخ ١٣ مارس ٢٠١٩ إنهاء خدمة السيدة نسرين حسين سيد على المدرس المساعد بقسم اللغة العربية.

ووافق الدكتور رئيس جامعة عين شمس فى ٢٢ ابريل ٢٠١٩ على إنهاء خدمتها اعتبارًا من ١ سبتمبر ٢٠١٨ (التاريخ التالى لانتهاء اجازة رعاية الطفل) وذلك لانقطاعها عن العمل بدون إذن رغم إنذارها.





وتؤكد جامعة عين شمس التزامها الكامل بتطبيق نصوص قانون تنظيم الجامعات وباللوائح المنظمة لعمل اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة.





كما تؤكد الجامعة احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ كافة سبل حق الرد للتصدي لمثل هذه المعلومات العارية تماما عن الصحة لما تسببه من إثارة البلبلة بين الرأي العام المصري.









أعلنت الصفحة الرسمية بكلية الألسن جامعة عين شمس بعض القرارات الخاصة بطلاب النقل بالكلية.





وجاء في البيان الصادر من الكلية الآتي:





فى ضوء القرارات الواردة من المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته بتاريخ 18 ابريل 2020 وقرارات مجلس الجامعة بتاريخ 23 أبريل 2020 ، تحيطكم إدارة الكلية علما بالقرارات التالية بالنسبة لفرق النقل لمرحلة الليسانس:

1-تم الإنتهاء من رفع جميع المواد على منصة التعليم الإلكتروني بالكلية أمس والبدء فى عمل المراجعات النهائية حتى 30 مايو القادم.

2-إلغاء الامتحانات الشفوية و التحريرية و يتم تقييم الطالب راسب/ناجح على أساس تكليفات يتم الإعلان عنها و عن مواصفاتها و معايير كتابتها قبل 7 مايو القادم و لن يتم احتساب درجات امتحان الميدتيرم و أعمال السنة.

3-يقوم الطالب بتسليم التكليفات للكلية بدءا من 31مايو2020 على منصة التعليم الإلكتروني بالكلية

https://www.sis.asu.edu.eg.

4-يتم التنبيه على الطلاب الذين تأخروا فى تفعيل الإيميل الأكاديمى و التسجيل على منصة الكلية بسرعة عمل ذلك حتى يتسنى متابعة إجراءات الإعلان عن التكليفات و تسليمها.

5- الطالب الذى يرسب فى التكليف يعيده مرة ثانية، و إذا رسب فى المرة الثانية تعتبر مادة تخلف وفقا للقواعد المطبقة.

6- لن يتم إجراء إمتحانات إلكترونية و الالتزام بالتكليفات فقط.

7- المواد التى يقوم على تدريسها أكثر من عضو هيئة تدريس يتم إلزام الطالب بإعداد تكليف واحد فقط يشترك فى وضعه المشاركين فى تدريس المادة.

8-يتم تأجيل امتحانات مقررات التخلف المحمل بها الطلاب من سنوات سابقة إلى دور مايو أو يناير 2021 بحسب تدريس المادة ولا تؤخذ مواد التخلفات فى الحسبان عند تقرير نقلهم إلى الفرق الأعلى.

9-السماح للطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية و الموقوف قيدهم للعام الدراسى الحالى 2019/2020 بتقديم التكليفات المطلوبة للفصل الدراسى الثانى ممثليهم من الطلاب المسددين للمصروفات على أن تحجب نتائج التقييم الخاصة بهم لحين سداد المصروفات و ذلك بصفة إستثنائية نظرا للظروف الراهنة الخاصة بجائحة فيروس كورونا





قام طلاب قسم اللغة الصينية بكلية الألسن جامعة عين شمس، ببث فيديو جديد باللغة الصينية، ضمن مبادرة الكلية لتوعية العالم من خطر فيروس كورونا بجميع لغات العالم





وحث الفيديو على البقاء في المنزل و الإلتزام بالتعليمات الطبية للتصدى لجائحة كورونا، وقاموا طلاب كلية الالسن بالقاء عدة نصائح باللغة الصينية لمواجهة فيروس كورونا المستجد





جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، الدكتور سلوى رشاد عميد الكلية، و إشراف الدكتور ناصر عبد العال وكيل كلية الألسن بجامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، وبمشاركة عدد من اعضاء هيئة التدريس و الطلاب بالقسم.





و أوضحت أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، أن مقاطع الفيديو التى قدمها الطلاب تأتي في إطار تدريب الطلاب على ممارسة اللغة و إكسابهم مهارات استخدام اللغة و الإلقاء في مختلف الموضوعات.





أوضح الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس آلية المقالة البحثية الخاصة لطلاب فرق النقل ونوه أنه خلال من 2 مايو الي 7 من الشهر نفسه سوف يتم الاعلان عن الموضوعات البحثية المطلوبة من طلاب فرق النقل.





وأضاف عميد كلية الزراعة ان المقالة البحثية لاتقل عن 5 صفحات ولا تزيد على 8 صفحات وتكون محتويات المقالة صفحة الغلاف وفي هذه الصفحة عنوان المقالة البحثية واسم المقرر واسم الطالب رباعي والرقمي القومي الخاص بالطالب او الرقمي الكودي ،ثم يكتب الطالب مقدمة ووتتكون من 400 الي 500 كلمة وتكون المقدمة عبارة عن سبب اختبارك للموضوع وأهدافه وكيفية علاجها او حل المشكلة.









وأشار الدكتور احمد جلال الي كتابة الموضوع وطريقة كتابتها من خلال عدم الخروج عن سياق او نطاق الموضوع ووضع عناصر للموضوع والهدف منه هو حل المشكلة وفي النهاية تكتب ملخصا للمقالة البحثية تقتصر علي 200 الي 300 كلمة ويكون محتوها ماهي النتائج الي توصلت اليها.









الجدير بالذكر ، إنه تم تقييم طلاب المستويات الاول والثانى والثالث بكلية الزراعة جامعة عين شمس من خلال تقديم مقالة بحثية لكل طالب في كل مقرر.





وكان المجلس الأعلى للجامعات قرر لطلاب فرق النقل، إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني، على أن تستبدل إما بأبحاث أو اختبارات إلكترونية.