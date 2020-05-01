هالاند: سان جيرمان ساعدني.. وكرستيانو رونالدو يلهمني

علق النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، على دخوله في خلاف مع لاعبي باريس سان جيرمان، عقب مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.





وكان هالاند سجل هدفين في باريس خلال ذهاب ثمن النهائي، واحتفل بطريقة التأمل، ورد لاعبو سان جيرمان بنفس الاحتفال عقب الفوز وحسم التأهل في لقاء الإياب.





وقال هالاند، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "مضايقة سان جيرمان؟ لقد ساعدوني كثيرًا على التأمل في العالم، وأظهروا للجميع أن التأمل شيء مهم، لذا أنا ممتن لأنهم ساعدوني في ذلك الأمر".





وأضاف: "كريستيانو؟ إنه يلهمني. يمكنك أن ترى في وجهه قبل المباريات وكأنه يقول (هذا هو يومي)، و(اليوم سأسجل الأهداف)، وهذا ما يفعله بالظبط وذلك أكثر ما أحبه في رونالدو".



