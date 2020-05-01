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رياضة

هالاند: سان جيرمان ساعدني.. وكرستيانو رونالدو يلهمني

الجمعة 01/مايو/2020 - 05:19 م
صدى البلد
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نور عادل
علق النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، على دخوله في خلاف مع لاعبي باريس سان جيرمان، عقب مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

وكان هالاند سجل هدفين في باريس خلال ذهاب ثمن النهائي، واحتفل بطريقة التأمل، ورد لاعبو سان جيرمان بنفس الاحتفال عقب الفوز وحسم التأهل في لقاء الإياب.

وقال هالاند، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "مضايقة سان جيرمان؟ لقد ساعدوني كثيرًا على التأمل في العالم، وأظهروا للجميع أن التأمل شيء مهم، لذا أنا ممتن لأنهم ساعدوني في ذلك الأمر".

وأضاف: "كريستيانو؟ إنه يلهمني. يمكنك أن ترى في وجهه قبل المباريات وكأنه يقول (هذا هو يومي)، و(اليوم سأسجل الأهداف)، وهذا ما يفعله بالظبط وذلك أكثر ما أحبه في رونالدو".

وأختتم: "تسجيل الأهداف؟ لقد كانت بداية جيدة للغاية مع دورتموند، استمتعت بها كثيرًا. أشعر أنني أتحسن كل يوم والآن ألعب مع زملاء أفضل من أولئك الذين في سالزبورج، مع كل الاحترام لسالزبورج".
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