رحم الله شهداء الوطن.. هيفاء وهبي تنعى شهداء بئر العبد

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على نعي شهداء حادث بئر العبد الذين راحوا ضحايا الهجوم الإرهابي الغاشم عليهم في منطقة بئر العبد بسيناء بعد إنفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة.





وكتبت هيفاء وهبي، في تغريدة على تويتر: «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ .. رحم الله #شهداء_الوطن من الجيش المصري .. اللهم اشف المصابين واحفظ #مصر وأهلها من كل سوء».





قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، أن عبوة ناسفة إنفجرت اليوم بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"، أن الانفجار نتج عنه إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

وأكدت، القوات المسلحة على إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.