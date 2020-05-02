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فيديوجراف.. حتى لا تقع في الفخ.. علامات تميز لحم الكلاب

السبت 02/مايو/2020 - 08:31 ص
لحم كلاب
لحم كلاب
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إيمان عبد اللطيف
رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، إلا أن بعض البشر لم تستيقظ ضمائرهم بعد، ويستغلون حاجة الناس في ترويج وبيع منتجات مغشوشة تضر بالصحة العامة.

جاء ذلك عقب حالة الذعر التى أصابت المواطنين بعد ضبط لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي في منطقة شبرا، تبين من فحصها أنها ليست لحوما بلدية، واتضح أنها لحم كلاب.




خبراء الطب البيطري وخبراء التغذية وجهوا مجموعة من النصائح للمواطنين كي يتمكنوا من اكتشاف مثل تلك النوعية من اللحوم، حتى لا يقعوا ضحية الغش.

من خلال الفيديوجراف التالي تعرف على علامات تميز لحم الكلاب عن اللحوم البلدي، والرائحة كلمة السر.

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