فيديوجراف.. حتى لا تقع في الفخ.. علامات تميز لحم الكلاب



جاء ذلك عقب حالة الذعر التى أصابت المواطنين بعد ضبط لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي في منطقة شبرا، تبين من فحصها أنها ليست لحوما بلدية، واتضح أنها لحم كلاب.





من خلال الفيديوجراف التالي تعرف على علامات تميز لحم الكلاب عن اللحوم البلدي، والرائحة كلمة السر.





رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، إلا أن بعض البشر لم تستيقظ ضمائرهم بعد، ويستغلون حاجة الناس في ترويج وبيع منتجات مغشوشة تضر بالصحة العامة.