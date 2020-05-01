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محافظات

ربنا ينتقم منهم.. أول تعليق من والد شهيد البحيرة في حادث بئر العبد.. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 06:27 م
جمالات الدمنهورى
«حسبنا الله ونعم الوكيل في الإرهاب الأسود اللى غدر بابنى وربنا ينتقم منهم إن شاء الله وربنا يصبر أهالى الشهداء»، هكذا بدأ عبد العزيز عبد الحليم الجوهرة والد الشهيد محمد ابن عزبة قنديل بقرية منشأة راضى بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة والذى استشهد إثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة بئر العبد بسيناء.

وقال والد الشهيد إنه تلقى خبر وفاة نجله من زملائه فى الجيش وكان وقتها فى الغيط هو وابنه أحمد، مشيرا إلى حضور أحد أمناء الشرطة من المركز إليهم فى المنزل ليبلغهم أيضا بخبر الوفاة وأن محافظ البحيرة وأحد قيادات الجيش والمستشار العسكرى سوف يحضرون تشييع الجنازة والدفنة.

وأكد والد الشهيد فخره واعتزازه بنجله وتضحيته من أجل الوطن قائلًا:" كلنا فداء للوطن ومستعد للدفاع عن تراب مصر والتضحية بروحي". 

وقال والد الشهيد إن الرئيس السيسى يعتبر والد ابنى الشهيد ووالد كل شهداء القوات المسلحة والله يعينه على الحمل اللى شايله  على أكتافه مطالبا رجال القوات المسلحة، بالثأر للشهداء والقضاء على العناصر التكفيرية في سيناء.

وأشار إلى أن نجله حاصل على دبلوم ثانوى صناعى وآخر العنقود والتحق بالقوات المسلحة منذ 8 شهور ولم ينزل إجازة منذ 3 شهور، موضحا أن نجله اتصل أمس وقبل الحادث بدقائق للاطمئنان علي صحة والدته لأنها كانت مريضة وليتأكد من ذهابها للطبيب.

شهد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم جنازة جثمان البطل الشهيد جندي محمد عبد العزيز عبد الحليم الجوهري إبن عزبة قنديل بمنشأة راضى بمركز كوم حمادة لمثواه الأخير والذي استشهد أمس جراء إنفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب بئر العبد بسيناء.

وشارك في الجنازة، اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد والعميد محمد شرف المستشار العسكرى والعميد أركان حرب إبراهيم محمود حمدي من قيادات الجيش الثانى الميدانى والعميد عبد الله المليجي رئيس مدينة كوم حمادة وأعضاء مجلس النواب عن كوم حمادة.

وقدم المحافظ، واجب العزاء لوالد الشهيد ولأسرته وذويه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله مع الشهداء والصالحين وأن يمن على أهله بالصبر والسلوان، مؤكدًا أن مصر تدفع خيرة أبنائها شهداء من أجل استقرار الوطن وعدم النيل منه فلهم منا كل تحية ووفاء وعرفان لكل من فارقنا بجسده وترك لنا سيرة عطرة. 

وأشار أن مثل تلك المحاولات الخسيسة مصيرها إلى زوال، وسيبقى الوطن آمنًا مطمئنًا، وسيذكر التاريخ من دافعوا عن الأوطان بحروف من نور، وستظل قواتنا المسلحة دائمًا الحصن والسند تحمي أمن الوطن، وسلامة أراضيه، واستقراره، والدفاع عن أبنائه ضد أعداء الأوطان والأديان، معلنًا أنه سيتم اهداء رحلة عمرة لوالدى الشهيد وكذا والدى الشهيد مجند أحمد حامد ابن كفر الدوار وإطلاق اسميهما على أحد رموز مسقط رأسيهما تخليدا لذكراهم وبطولتهم.

وأحتشد أهالي القرية ولفيف من ضباط وصف وجنود القوات المسلحة والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة لتشييع جثمان الشهيد ملفوفًا بالعلم المصري لمثواه الأخير بمدافن قرية الطود وسط الهتافات المنددة بالإرهاب.
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