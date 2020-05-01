هنجيب حق اخواتنا.. حمو بيكا ينشر صورته بالزي العسكري والسلاح

وجه المطرب الشعبي حمو بيكا، رسالة للجيش المصري بعد الحادث الإرهابي الأليم الذي حدث امس في "بئر العبد" بسيناء.





ونشر "بيكا" صورة بزي الجيش المصري "المموه"، علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وعلق حمو بيكا علي الصورة قائلا": كلنا مع الجيش المصري مش هنسيب حق اخواتنا".





ومن ناحية أخرى ينتظر الجمهور حلقة المطرب الشعبي حمو بيكا في برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" المقرر عرضها خلال الايام المقبلة.





وأعلن حمو بيكا خطوبته الشهر الماضي، عندما قام بنشر صورة له هو وخطيبته عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام".





وعلق عليها قائلا: "محدش هيقول مبروك احلى زوزو فالدنيا".



