برلماني: صرف المطهرات عبر منافذ التموين تقضي على جشع التجار

أيد عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، توجه وزارة التموين بتوفير جميع أنواع المطهرات مثل الكولونيا والكحول لصرفها للمواطنين اختياريًا عن طريق تبديل النقاط التموينيه بتلك المنتجات.
وقال "الجوهرى" لـ"صدى البلد"، إن فكرة صرف المطهرات عبر المنافذ التموينية جيدة جدا فى ظل الظروف الراهنة، فهى تضمن وجود هذه المطهرات التى اصبحت ضرورية فى ظل وجود فيروس كورونا بأسعار مخفضة جدًا لحماية المواطنين من الفيروس وتقضى على جشع التجار.
وأكد النائب أن اتاحتها اختياريًا، يؤكد حرص الدولة على تحقيق الاولويات لدى المواطن فاذا كان يريد أن يشترى هذه المنتجات فهى متوفرة أما اذا كان يريد السلع التموينية فى ايضا متوفرة.
وكان ذلك بعد أن قال هشام عبد المنعم حسن، مدير عام المجمعات الاستهلاكية بـ وزارة التموين: إنه بوزارة التموين يوجد جميع أنواع المطهرات وبوفرة مثل الكولونيا والكحول.
مشيرًا إلى أنه يتم صرفها على المقررات التموينية عند إحتياج أى مواطن لها، حيث أنها تكون متوفرة فى البطاقات التموينية
ضمن المقررات التموينية ويمكن تبديل النقاط التموينية بتلك المنتجات.
وأضاف "عبد المنعم" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، ان الأسماك متوفرة أيضا فى المجمعات الإستهلاكية
بجميع أنواعها بخفض 25% بالنسبة لأسعار السوق الخارجى، بالإضافة إلى توفير الشوى والقلى الفورى لها وطبخها كوجبة جاهزة، حيث أن هناك خدمة توصيل عبر المنزل.
وأفاد أن نسب المنتجات الغذائية الموجودة فى المجمعات الإستهلاكية لا تتعدى ال25%، مثل الدواجن البرازيلية بسعر 37 جنيها للكيلو واللحوم المستوردة بسعر 63 جنيها، بالإضافة إلى اللحوم السودانية بسعر 85 جنيها للكيلو، ولحوم برازيلية يتم ذبحها فى مصر وتعتبر مثل اللحوم المصرى تماما بسعر 100 جنيه للكيلو.
ولفت أن سعر الدقيق فى المجمعات الاستهلاكية 6.5 جنيه، بالإضافة إلى منظومة التموين والخبز، لافتا إلى أن جميع السلع متوفرة من أول إلى آخر شهر رمضان المبارك.