برلماني: صرف المطهرات عبر منافذ التموين تقضي على جشع التجار

أيد عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، توجه وزارة التموين بتوفير جميع أنواع المطهرات مثل الكولونيا والكحول لصرفها للمواطنين اختياريًا عن طريق تبديل النقاط التموينيه بتلك المنتجات.





وقال "الجوهرى" لـ"صدى البلد"، إن فكرة صرف المطهرات عبر المنافذ التموينية جيدة جدا فى ظل الظروف الراهنة، فهى تضمن وجود هذه المطهرات التى اصبحت ضرورية فى ظل وجود فيروس كورونا بأسعار مخفضة جدًا لحماية المواطنين من الفيروس وتقضى على جشع التجار.



