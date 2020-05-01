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فن

نبيلة عبيد تنعى شهداء القوات المسلحة.. شاهد

الجمعة 01/مايو/2020 - 05:50 م
نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
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مريم عزت
نعت الفنانة نبيلة عبيد شهداء القوات المسلحة بنشر صورة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام". 

علقت نبيلة عبيد على الصورة قائلة: "ربنا يرحمهم".

يذكر أن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أعلن أن عبوة ناسفة انفجرت مساء أمس بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء. 

وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"،  إن الانفجار نتج عنه استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود. 

وأكد أن القوات المسلحة مستمرة في أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.
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