حكاية مدفع رمضان التاريخى بأسوان.. صناعة ألمانية وشارك في الحرب العالمية الثانية

شهر رمضان المبارك له العديد من الطقوس والعادات التى تظل رابطة فى عقول وقلوب المواطنين فى مختلف محافظات الجمهورية.

وفى محافظة أسوان نتحدث اليوم عبر " صدى البلد " عن حكاية وحدوتة " مدفع رمضان التاريخى " والذى يعود للستينات.

وقد تم فى شهر رمضان عام 2017 إعادة تشغيل المدفع بعد أن شهد توقفًا لمدة عامين عن العمل وتم إجراء أعمال صيانة شاملة له فى العام الماضى ليتم وضعه فى المنطقة المرتفعة أمام مسجد بدر بالطابية.





وقال: إنه عقب ذلك تم استخدامه فى المناسبات المختلفة حتى وصل لمدينة أسوان فى الستينيات، وتم تشغيله حيث تم وضعه بجوار شرطة المسطحات بكورنيش النيل، وتوقف عن العمل منذ عامين حتى كلف مدير الأمن بإجراء أعمال صيانة شاملة وإضفاء الشكل الجمالى عليه.





وأشار القط إلى أنه يتم تشغيل المدفع من خلال وضع كميات من البارود به ويتم توصيله بأحجار بطارية ليعطى له شرارة كهربائية لينطلق منه صوت عال يصل لمسافات طويلة.





ويعد المدفع تابع لإدارة الحماية المدنية بأسوان ويتم تشغيله من خلال أحد أفراد قوات الأمن الذى لديه خبرة وحاصل على تدريبات مدفع متعددة للتعامل معه بشكل آمن حيث إنه سيتم تشغيل مدفع رمضان فى الشهر الكريم خلال أذان الإفطار وأيضًا فى السحور.







واقرأ أيضًا: طقوس وعادات.. كيف يقضي أهالي أسوان والنوبة شهر رمضان؟

وأنه تم نقل المدفع إلى المدينة الصناعية لإجراء أعمال الصيانة الشاملة له حيث تمت إزالة كافة كميات الدهانات القديمة التى كانت موجودة عليه باستخدام أدوات إزالة خاصة وتم إجراء السنفرة اللازمة له ثم إعادة طلائه مرة أخرى باللونين الفضى والذهبى ، بجانب طلاء عجلات المدفع باللون الأسود ليعود له الشكل الجمالى على أكمل وجه ، وقد تم وضعه فى مكان مرتفع بمنطقة الطابية بمدينة أسوان حتى يتسنى سماع صوته لأكبر عدد ممكن من مواطنى أسوان.

وعن حكاية هذا المدفع التاريخى يروى لنا مساعد شرطة شريف القط من إدارة قوات أمن أسوان والمسئول عن تشغيل المدفع أن صناعته ترجع إلى عام 1819 وهو صناعة ألمانية وتم استخدامه فى الحرب العالمية الثانية بمدينة العلمين بالإسكندرية.