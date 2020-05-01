على مقعد العضوية.. نجم الأهلي السابق يعلن الترشح فى انتخابات اتحاد الكرة





وسبق وأن أعلنت العديد من الإسماء العزم عن خوض المعركة الانتخابية على مقعد العضوية وهي من الوجوه الجديدة وجاءت القائمة على النحو التالي.





واسلام مسعد عضو نادى المنصورة والخضر ابراهيم رئيس نادى دكرنس ونور رسلان من منطقة مطروح على مقعد العضوية. فتحى عوض الله رئيس منطقة الدقهلية





وكان مصدر مطلع داخل إتحاد الكرة كشف عن أحد البنود المزمع إجراء تعديلات عليها فى لائحة النظام الأساسى الجديدة للجبلاية خلال الفترة القادمة.





ومن المقرر قيام اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بتحديد موعد لاحق لانعقاد الجمعية العمومية المقبلة على أن تشهد تحديد موعد لإجراء انتخابات الجبلاية المقبلة.





قال المصدر ذاته أن الجبلاية سوف تطرح على هامش فعاليات الجمعية العمومية العادية القادمة أمام ممثلي الأندية إجراء تعديل خاص بتشكيل مناطق كرة القدم في ربوع محافظات الجمهورية.





أضاف أن التعديل فى بند تشكيل المناطق الغرض منه القضاء على مراكز القوى في تلك المناطق التى تسيطر على المسابقات التابعة إليها وذلك عقب إقالة مجلس ادارة منطقة السويس مؤخرا لوجود مخالفات مالية وإدارية.





لفت الى أن بند تعديل تشكيل المناطق يتضمن تشكيل لجنة من خمسة أفراد تضم مدير تنفيذي ومدير مالى ومدير شئون اللاعبين ومدير للحكام وآخر خاص بشؤون المسابقات





يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن مد تعليق النشاط الرياضي حتى منتصف شهر مايو القادم لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.



