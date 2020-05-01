AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

عضوة سابقة بالكنيست تهاجم مسلسل النهاية: تحريض واضح ضد إسرائيل

الجمعة 01/مايو/2020 - 06:30 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
شنت عضو الكنيست السابقة، والصحفية والأكاديمية، كسينيا سفتلوفا، هجوما على مسلسل النهاية الذي توقع دمار إسرائيل خلال الـ 100 عام القادمة، وقالت إنه لا يمكن أن يمر ويعرض على الشاشات إلا بموافقة الرقابة المصرية، وهو ما يعني أن مصر حتى اللحظة الراهنة تنتهج سياسات تحريضية ضد إسرائيل.

ولفتت الكاتبة في مقال لها بموقع "زمن يسرائيل" أن الاهتمام الإسرائيلي هذا العام بالمسلسلات الرمضانية يتركز حول مسلسلين هما "أم هارون" الذي يتحدث عن فترة حياة اليهود بالكويت قبل قيام إسرائيل، والثاني مسلسل "النهاية" الذي يعتبر الأول من نوعه في الدراما الرمضانية، ويتحدث عن دمار إسرائيل وعودة اليهود الإسرائيليين إلى بلادهم التي جاؤوا منها.

وحاولت الكاتبة التدليل على ما يتم ترويجه في إسرائيل كدلالة على تطور في العلاقات المصرية الإسرائيلية، وقالت إنه على الرغم من ذلك لا يزال هناك تحريض ضد إسرائيل من مصر، وأضافت أنه مع الأخذ في الاعتبار مدى الرقابة في مصر، فمن غير المعقول أن يكون مسلسل النهاية قد مر من تحت أيدي الرقابة، والنتيجة لذلك هي أن السلطة المصرية الحالية مثل سابقاتها، تسمح بتحريض واضح ضد إسرائيل، وقالت إن إسرائيل احتجت على عرض المسلسل، لكن في مصر لم يهتموا بالأمر، طالما أن الاعتراض والإدانة يأتي من مستويات منخفضة، يمكن الاستمرار والمواصلة بهذا المنوال.

وألقت سفتلوفا الضوء على الفترة التي عرض فيها مسلسل فارس بلاد جواد، الذي قام ببطولته الفنان محمد صبحي، وإبداء إسرائيل اعتراضها واحتجاجها على ما جاء في هذا المسلسل.

الجدير بالذكر أن هناك العديد من الدراسات والأعمال الفنية الإسرائيلية التي تحذر من فناء إسرائيل، وزوالها من الوجود، على يد اليهود أنفسهم بسبب الفوارق الاجتماعية التي تزداد يوما بعد يوم بين مكونات المجتمع من عرب وحسيديم وحريديم وشرقيين وغربيين ودروز وشركس وعلمانيين، وفلاشا وغيرهم.

وعلى سبيل المثال يدور فيلم "2048" الإسرائيلي حول انتهاء إسرائيل وزوالها بحلول العام 2048، حيث يعود اليهود إلى الدول التي جاؤوا منها، لكن زوالها لن يكون بواسطة عمل عسكري أو حربي خارجي، بل بواسطة الخلافات الداخلية بين الإسرائيليين أنفسهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 4347 حالة

الكنيسى: الإسرائيليون كانوا يصرخون من هول قوة ابطالنا فى 1973

بسبب زوال إسرائيل .. تل أبيب تهاجم مسلسل النهاية

أكبر من حجمه.. مؤلف"النهاية"يرد على تعليق إسرائيل عن مشهد أغضبها في المسلسل

حرب فنية بين النجوم والخارجية الإسرائيلية .. غضب عارم بسبب مشهد فى مسلسل النهاية

حرب النجوم والخارجية الإسرائيلية.. غضب عارم بسبب مشهد في مسلسل النهاية.. عادل إمام يلقنهم درسا في فرقة ناجي عطا الله.. وحارة اليهود يكشف حقيقتهم

ترشيحاتنا

المتحدث العسكري: تنفيذ عملية نوعية بشمال سيناء ومقتل عنصرين تكفيريين شديدي الخطورة

أنا مسيحية.. أبرز تصريحات عايدة رياض بعد تصدرها جوجل

والدة شهيد بئر العبد بالدقهلية: خلفت عبده بعد حرمان 10 سنين ودلوقتى مبقاش عندى حاجة

خطيب المسجد الحرام يوصي بـ4 أمور حتى يأذن الله برفع وباء كورونا

هذا أعظم ذكر لله في رمضان.. خطيب المسجد النبوي: لا تزاحموه بالبرامج الملهية

نبأ سار .. تفاصيل جديدة فى ملف عودة الدوري الممتاز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. تويوتا راف فور معدلة بواجهة لامبورجيني اوروس

هنخس في رمضان .. العصير الأخضر مشروب خارق للتنحيف وتنظيف الجسم

جددي سفرتك.. طريقة عمل كيكة المكسرات