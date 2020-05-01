والدة شهيد البحيرة: مش عارفة هعيش من غيرك إزاى يابنى.. فيديو





وجهت أم الشهيد محمد رسالة لأمهات الشهداء، قائلة: " عوضى على الله.. ربنا يصبركم على فراق أبناءكم"، كما دعت والدة الشهيد لزملاء ابنها بأن ربنا يرجعهم لاهاليهم سالمين غانمين ولا يتحرق قلبهم عليهم".





وأكدت والدة الشهيد أنها لم تره منذ ٣ أشهر وأن آخر مرة اتصل بها تليفونيا من يومين ليطمئن على صحتها لأنها كانت مريضة وشدد عليها بأن تذهب للطبيب وقالت له حاضر يامحمد حروح للدكتور بكرة يامحمد.





واتشحت عزبة قنديل التابعة لقرية منشأة راضى بمركز كوم حماده بالسواد حزنا على استشهاد المجند مقاتل محمد عبد العزيز الجوهرى جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد.





وشهد اللواء وهشام آمنة - محافظ البحيرة يرافقة اللواء محمد شوقى بدر - السكرتير العام المساعد والعميد محمد شرف - المستشار العسكرى والعميد إبراهيم محمود حمدي من قيادات الجيش الثانى الميدانى جنازة وتشييع جثمان البطل الشهيد جندي محمد عبد العزيز عبد الحليم الجوهري إبن عزبة قنديل بمنشأة راضى بمركز كوم حمادة لمثواه الأخير والذي استشهد أمس جراء إنفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب بئر العبد بسيناء .