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محافظات

عزل 29 فردا ببلبيس لإصابة عاملين بفيروس كورونا

الجمعة 01/مايو/2020 - 06:33 م
عزل 29 فردا ببلبيس
عزل 29 فردا ببلبيس عقب إصابة عاملين بفيروس كورونا
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محمد الطحاوي

قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بتعقيم وتطهير قرية بني صالح التابعة لرئاسة المركز عقب أصابة عامل بإحدي مصانع مدينة العاشر من رمضان بفيروس كورونا المستجد.

 

فيما تم اتخاذ كافة الأجراءات الوقائية والأحترازية وعزل المخالطين للحالة لمدة 14 يوما تحسبا لوجود أي إصابات أخري بالفيروس.

 

فيما أكد مصدر بديوان عام مركز بلبيس أنه تم عزل 25 فردا عزلا منزليا بواقع 4 أسر بذات المبني الموجود به الحالة المصابة بالفيروس وجاري تقديم كافة الدعم اللازم وتوفير المواد الغذائية للأفراد المعزولين.

 

وأضاف المصدر أنه تم عزل 4 أفراد من أسرة واحدة عقب إصابة فرد بقرية أنشاص وتم تعقيم وتطهير جميع الشوارع والأماكن الهامة والحيوية.

 

 

وعلي جانب آخر فقد ناشدت الدكتورة "منار سامي" طبيب مقيم صدر بمستشفي الأحرار بمدينة الزقازيق والتي سبق إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال تأديتها لعملها بمستشفي الأحرار ،الدكتورة هالة زايد وزير الصحة عبر صفحتها علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعزل نجلتيها معها بذات المستشفي.

 

وأكدت الدكتورة "منار" في منورها قائلة.. ياوزيره الصحه يادكتوره هاله أبوس إيديكي ورجليكي ابوس ايديكي و رجليكم كلكم ياتوديني عند بناتي ف العزل ياتجيبيهم عندي يااااارب الصبر ياااااارب.

 

الدكتورة "منار" عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، قائلة: "بعد تأكد اصابتي بـ كورونا ولا راد لقضاء الله أوصيكم خيرا ببناتي.. اوصيكم خيرا ببناتي أوصيكم خيرا ببناتي.. والله لايحزنني شيء سوي أنني غير مستعده للقاء الله.

 

وتابعت: "أستحلفكم بالله الدعاء لي عند كل صلاه لعل منكم مستجاب الدعوة وإنا لله وإنا إليه راجعون وأخيرا اوصيكم خيرا ببناتي".

 

وبمجرد نشرها للمنشور انقلبت صفحتها لدفتر تشجيع لها لمواجهة المرض، وسط دعوات لها بأن يشفيها الله ويرجعها إلي أهلها سالمة معافة من الفيروس وأن تنتصر عليه.

 

وعاودت "منار" منذ دقائق نشر رسالة عبر صفحتها قائلة فيها...صباح الخير.. والله انا فعلا مش عارفه ارد علي كل الرسايل اللي جتلي بس بشكركم جدا انا بخير والله والحمدلله علي كل شيء.. الطاقم الطبي بمستشفي الباجور استقبلوني افضل استقبال .. والله وقبله الطاقم الطبي بمستشفي حميات الزقازيق وصدر الزقازيق ".



وأضافت: "انا مش عارفه اشكركم ازاي .. بس حقيقي كل الشكر للدكتور هشام مسعود وكيل الوزاره، اللي أصدر تعليماته علي الفور بأخد المسحه ووفرلي كل سبل الراحه حقيقي ، ود محمد خاطر مدير العيادات بالأحرار اللي مسابنيش لحظه علي التليفون وكان متوتر جدا وقلقان عليا ، ود عبدالكريم العراقي مدير مستشفي الاحرار، والله والله الناس دي كانت معايا خطوه بخطوه فالفضل لله ثم ليهم بجد وزمايلي من المستشفي بمختلف التخصصات... انا ممنونه لكم بعد الله تعالي والله.. ودعواتكم بتمام الشفا.

عزل 29 فردا ببلبيس لإصابة عاملين بفيروس كورونا
عزل 29 فردا ببلبيس لإصابة عاملين بفيروس كورونا
عزل 29 فردا ببلبيس لإصابة عاملين بفيروس كورونا
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