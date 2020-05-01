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أخبار البلد

نتيجته سلبية .. خروج أول حالة دخلت مستشفى العزل بكفر الزيات مصابة بكورونا

الجمعة 01/مايو/2020 - 07:49 م
خروج أول حالة دخلت
خروج أول حالة دخلت مستشفي العزل بكفر الزيات مصابة بكورونا
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احمد علي
أكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم خروج رفعت عبد الهادي 70 سنة  أول مصاب فيروس كورونا دخل مستشفى كفر الزيات يوم  15 /3  بعد سلبية نتائج التحاليل.


جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية في تعليماته إلى وكيل وزارة الصحة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للوقاية من أخطار كورونا.


وأوضح الدكتور أحمد البرعي، مدير مستشفى كفر الزيات تحسن حالة "رفعت"، مشيرا إلى أنه كان من أبطال حرب أكتوبر وهو أيضا من حارب فيروس كورونا وانتصر عليه، معلنا عن خروج 15 حالة من كبار السن خلال الفترة الماضية.
نتيجته سلبية .. خروج أول حالة دخلت مستشفى العزل بكفر الزيات مصابة بكورونا
نتيجته سلبية .. خروج أول حالة دخلت مستشفى العزل بكفر الزيات مصابة بكورونا
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