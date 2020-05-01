نجم الهلال والشباب ينافس على لقب كبير في تاريخ آسيا

أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، استطلاع رأي بشأن أفضل لاعب من كوريا الجنوبية، في تاريخ بطولة دوري أبطال آسيا.





جاء ذلك تزامنًا مع الإعلان عن عودة انطلاق الدوري الكوري الجنوبي في 8 مايو المقبل، بعد فترة من توقف النشاط الكروي، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أصيب به ما يزيد عن 3 ملايين شخص حول العالم.





وترشح كواك تاي هوي، نجم الهلال والشباب السعودي السابق، ضمن 5 لاعبين في استفتاء أفضل كوري في تاريخ البطولة الآسيوية، نظرًا للنجاح الكبير الذي حققه في كل نادٍ ارتدى قميصه، حيث لعب هوي بقمصان 5 أندية في دوري الأبطال، وهم الهلال والشباب في السعودية، وأولسان هيونداي وسيؤول وسيونغنام في كوريا الجنوبية.





وفي أولى مشاركاته بدوري أبطال آسيا، استطاع هوي أن يقود سيونغنام لتحقيق 9 انتصارات متتالية، ليتوج باللقب في 2012 بعد الفوز على الأهلي في النهائي، حيث أحرز كواك هدفًا في النهائي الذي انتهى بفوز سيونغنام (3-0).





واستطاع هوي في النسخة التالية 2013، أن يقود الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا، قبل الخسارة المثيرة للجدل أمام ويسترن سيدني وندررز الأسترالي، في حين صعد مع الهلال لنصف نهائي نسخة 2015، وبلغ قبل النهائي أيضًا مع سيؤول.





ويتنافس كواك تاي هوي على اللقب أمام كل من لي دونغ غوك، كوون سون تاي، كيم يونغ غوون، لي كيون هو، في الاستفتاء الذي يجريه الموقع الرسمي لدوري أبطال آسيا، حتى الجمعة المقبلة.







