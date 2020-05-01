منح بالجملة فى عيد العمال.. كل ما تريد معرفته عن دعم العمالة المتضررة من كورونا

يحتفل ملايين العمال فى مصر بعيد العمال ، والذى يوافق الأول من مايو من كل عام، ولكن الاحتفال لا يتوقف على عمال مصر فقط، فعشرات الملايين حول العالم يحتفلون بالمناسبة نفسها اليوم، ولكن عيد العمال يأتى هذا العام وسط أزمة قاسية سببها فيروس كورونا المستجد أثرت على العمالة غير المنتظمة وعلى أصحاب الأعمال الاخرى.





ونسطر لكم فى هذا التقرير الذى أعده موقع "صدى البلد"، أبرز جهود الدولة للعمالة المتضررة :





- صرف منحة للعمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه على مدار 3 شهور





- وصل عدد العمال المستفيدين من المنحة لـ 2.5 مليون عامل





- صرف رواتب العمالة المنتظمة بقطاع السياحة من صندوق إعانات الطورائ بالقوى العاملة





- تصل تكلفة دعم العمالة لـمليار ونصف المليار جنيه





- وصل عددهم لما يقرب من 900 ألف عامل وتم صرف الدفعة الأولى بقيمة 57 مليونا





- اقتطاع الحكومة 20% من رواتبها لصالح العمالة غير المنتظمة لمدة 3 شهور





- اقتطاع المحافظين ونوابهم 20 % من رواتبهم لصالح العمالة لمدة 3 شهور





- قرر مجلس النواب التبرع بمكافأة العضوية لمدة ثلاثة أشهر لصالح صندوق "تحيا مصر"



