جمعية رسالة تطلق اسم الشهيد أحمد المنسي على أهم مبانيها بالقاهرة تخليدا لذكراه.. شاهد

وتؤكد جمعية رسالة دعمها الكامل للقوات المسلحة في استمرار أعمالها البطولية ضد العناصر الإرهابية، في سبيل رفعة وأمن الوطن.



وقررت الجمعية إطلاق اسم الشهيد أحمد المنسي بطل القوات المسلحة على أهم مبانيها بالقاهرة تخليدا لذكراه. رحم الله جميع شهداء القوات المسلحة".





يذكر أن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أعلن أن عبوة ناسفة انفجرت مساء أمس بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.





وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"، إن الانفجار نتج عنه استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.





وأكد أن القوات المسلحة مستمرة في أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.



