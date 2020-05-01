جمعية رسالة تطلق اسم الشهيد أحمد المنسي على أهم مبانيها بالقاهرة تخليدا لذكراه.. شاهد

نشرت الصفحة الرسمية لجمعية رسالة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" صورة الشهيد أحمد منسي لتنعى بها شهداء الوطن من القوات المسلحة".
وعلقت جمعية رسالة على الصورة قائلة: "ببالغ الحزن والآسي تنعي جمعية رسالة للأعمال الخيرية شهداء مصر البواسل اللذين طالتهم يد الغدر الآثمة أمس اليوم في الحادث الإرهابي الأليم بإنفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد داعين الله عز وجل سرعة الشفاء للمصابين".
وتؤكد جمعية رسالة دعمها الكامل للقوات المسلحة في استمرار أعمالها البطولية ضد العناصر الإرهابية، في سبيل رفعة وأمن الوطن.
وقررت الجمعية إطلاق اسم الشهيد أحمد المنسي بطل القوات المسلحة على أهم مبانيها بالقاهرة تخليدا لذكراه. رحم الله جميع شهداء القوات المسلحة".