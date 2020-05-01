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ديني

البحوث الإسلامية: النية شرط أساسي في تحقيق العمل الصالح

الجمعة 01/مايو/2020 - 06:10 م
البحوث الإسلامية
البحوث الإسلامية
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محمد شحتة
واصل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد حديثه عن الفضائل والأخلاق التي نحتاج إليها في مجتمعاتنا، وذلك من خلال سلسلة "بأخلاقنا نرتقي"، والتي يتم نشرها على موقع المجمع وصفحات التواصل الاجتماعي على مدار أيام الشهر الفضيل.

وتناول الأمين العام في حلقة اليوم قيمة العمل الصالح، حيث أمرت به وحضت عليه الشرائع السماوية، ولأهميته ربط سبحانه وتعالى بين العمل الصالح والإيمان في مواضع كثيره في القرآن الكريم. 

أضاف عياد أن الشرط الرئيسي في تحقيق العمل الصالح هو إخلاص النية لله تبارك وتعالى، فالإخلاص هو الذي يجود العمل، ويدفع به نحو مراد الله تبارك وتعالى، ويحقق الصالح العام للأفراد والأمم والمجتمعات، فما أحوجنا إلى إخلاص العمل وإتقانه.
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