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ديني

برامج توعوية لفروع خريجي الأزهر على فيس بوك في رمضان.. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 06:25 م
خريجي الأزهر
خريجي الأزهر
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محمد شحتة
أطلقت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، عبر موقعها الرسمى وصفحتها الرسمية على فيسبوك، مجموعة متنوعة من البرامج، خلال شهر رمضان المعظم، تتناول الموضوعات الهادفة التى تهم المسلمين خلال هذا الشهر الكريم.

وتقدم المنظمة، برامج متميزة توعوية وتثقيفية، حرصًا منها على استمرارية التواصل الفعال والاجتماعى من خلال المنصات والصفحات الإلكترونية، تعويضًا عن الأنشطة الميدانية التى توقفت مؤقتا بسبب جائحة كورونا العالمية، والبعد عن التجمعات.

وتقدم المنظمة برنامج "أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ" على موقعها الرسمى وصفحتها الرسمية على فيسبوك، يقدمه رؤساء وأعضاء فروع المنظمة بالمحافظات، يتناول موضوعات مستوحاة من القرآن والسنة النبوية ومنها، "مصر في القرآن الكريم، الفتنة ،البر، اسألوا أهل الذكر، التوكل على الله، منزلة الشهيد في الإسلام" يذاع يومّيًا في تمام الساعة 4 عصرًا.

وتعرض المنظمة، برنامج "قراءة في كتاب"؛ يذاع يومّيًا في تمام ال 10 مساءً، ويتناول قراءة في كتاب "رؤية إسلامية في قضايا معاصرة"؛ للدكتور محمد عبد الفضيل القوصي- عضو هيئة كبار العلماء ، ويقدمه الإذاعي د.حسن سليمان - رئيس إذاعة القرآن الكريم السابق، وتعرض برنامج "سنن الله في الأرض"، يُذاع يومّيًا في تمام الساعة 10 صباحًا؛ ويقدمه الإذاعي د.حسن سليمان - رئيس إذاعة القرآن الكريم السابق.

ويقدم د. ابراهيم الهدهد – رئيس جامعة الأزهر الأسبق برنامج "سنن رمضانية"، يوضح من خلالها السنن والأعمال الواجب إتباعها خلال الشهر الكريم، مذاع يومّيًا في تمام الساعة 3 عصرًا، كما يتناول برنامج "أئمة الهدى"  إعداد  نورهان شلبي، السير الذاتية لعلماء وشيوخ الأزهر الشريف، وهو مذاع يومّيًا في تمام الساعة 7 مساءً.

ويوضح د. حمدالله الصفتى فى برنامج "كلام من ذهب"؛ الصفات الواجب توافرها في المسلم خاصة في شهر رمضان الكريم، ويُذاع يومّيًا في تمام الساعة 5 مساءً.

ولم تغفل المنظمة أرضاء قطاع كبير من طلاب الأزهر الوافدين، وإشراكهم في خطة برنامجها الرمضانى، حيث خصصت برنامج صوت الوافدين،  ليعرض يومّيًا في تمام الساعة 12 مساءً، يتناول فيه الطلاب الوافدون عادات وتقاليد شهر رمضان الكريم في بلادهم، وكيف انتشر الإسلام في بلادهم بترسيخ قيم المساواة والوسطية والاعتدال والبعد عن مظاهر العنف والتطرف والإرهاب .
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