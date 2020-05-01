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فن

الفنانة نعمات عبدالناصر مطلوبة على جوجل بعد يوم من وفاتها

الجمعة 01/مايو/2020 - 06:03 م
الفنانة نعمات عبدالناصر
الفنانة نعمات عبدالناصر
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سعيد فراج
تصدرت الفنانة الراحلة نعمات عبدالناصر، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعد يوم واحد من وفاتها أمس الخميس 30 أبريل، بعد فترة من تغيبها عن الوسط الفني. 

وبدأت نعمات عبدالناصر، مشوارها الفني في فترة السبعينيات في أدوار ثانوية "كومبارس"، وكانت تحظى بحب الجمهور والصناع.

وشاركت الراحلة فى الكثير من الأعمال الفنية فى السينما والمسرح والتليفزيون حيث شاركت نعمات عبد الناصر فى أكثر من 100 عمل وهى دائمًا أم أو زوجة تمثل طبقة الكادحين.

ومن أشهر أفلامها: "النداهة، طائر على الطريق، حب فى الزنزانة، العار، الحاسة السابعة، عصفور الشرق، دقة زار الشرابية، شاهد إثبات قلب الليل، توت توت، الكلام فى الممنوع، سواق الهانم، النوم فى العسل، الجراج، آيس كريم في جليم،  عيش الغراب، الانثى والدبور، الابواب المغلقة ، مافيا، حريم كريم، الناظر ، عسكر فى المعسكر، مقلب حرامية، ديل السمكة، سحر العيون، عايز حقى، الحاسة السابعة.

وغيب الموت مساء أمس الخميس، الفنانة نعمات عبدالناصر، بعد صراع مع المرض.

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