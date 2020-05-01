الفنانة نعمات عبدالناصر مطلوبة على جوجل بعد يوم من وفاتها

وبدأت نعمات عبدالناصر، مشوارها الفني في فترة السبعينيات في أدوار ثانوية "كومبارس"، وكانت تحظى بحب الجمهور والصناع.





وشاركت الراحلة فى الكثير من الأعمال الفنية فى السينما والمسرح والتليفزيون حيث شاركت نعمات عبد الناصر فى أكثر من 100 عمل وهى دائمًا أم أو زوجة تمثل طبقة الكادحين.



