رانيا بدوي ناعية شهداء بئر العبد: لا تظلموا الكفار بنسب الإرهابيين إليهم

نعت الإعلامية رانيا بدوي، الأبطال الذين استشهدوا أمس جراء إنفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، متوجهة إلى المولى عز وجل لسرعة الشفاء للمصابين.





وقالت رانيا بدوي علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وصفحة برنامجها كلام رنوووش: "‏لا يطيب لهم الافطار في رمضان الا علي الدم، يروون به روحهم العفنة ولا تشبع نفوسهم الكريهة الا بعد ازهاق النفوس الطاهرة".







وأضافت رانيا بدوي: "المؤكد أنهم ليسوا من جنس البشر، فلربما خلقوا من دم ونار! وليسوا كذلك من أصحاب الديانات السماوية ولاحتي الأرضية“.





وإستطردت: "لا تظلموا الكفار بنسب هؤلاء اليهم؛ فقد كان من بين الكفرة رجال يحفظون العهد، يصونون الأرض والعرض ومنهم من كانوا أهل شرف وأمانة أما هؤلاء فليسوا بمسلمين ولا ينتمون لأي دين وليسوا حتي بكفره".





واختتمت: "رحم الله أبطال القوات المسلحة شهداء بئر العبد وأسكنهم أعلي جناته، اللهم اجمعنا بهم في الآخرة واحفظ مصر وأهلها من كل شر" .