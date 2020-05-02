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برلمان

6 حالات تعرض الموظف للفصل من الخدمة.. تعرف عليها

السبت 02/مايو/2020 - 08:30 ص
الفصل من الخدمة
الفصل من الخدمة
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حسن رضوان
عددت اللائحة التنفيذية الصادرة برقم 1216 لسنه 2017 لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، حالات إنهاء خدمة الموطفين العاملين بالدولة ومنها حاله فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل، الانقطاع عن العمل دون إذن، عدم اللياقة صحيا، الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص، الحكم على الموظف بحكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوية مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.
 
وأكدت اللائحة، أنه إذا حكم على الموظف بالإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة، فإنه يتعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم، ما لم يكن موقوفًا عن العمل قبل صدور الحكم، فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ وقفه، ولا يجوز أن يسترد منه ما سبق إن صرف له من أجر.

وفي هذا السياق: نستعرض حالة فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل في ضوء المادة (175) من اللائحة التنفيذية الصادرة برقم 1216 لسنة 2017 على النحو الآتي:
 
"إذا فقد الموظف جنسيته المصرية أو انتفى بشأنه شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى، يتعين على إدارة الموارد البشرية عرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضة لإصدار قرار بإنهاء خدمته اعتبارًًا من تاريخ فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل، ويعتبر ما تقاضاه الموظف من تاريخ فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل وحتى تاريخ إخلاء طرفه بمثابة أجر مقابل عمل".
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