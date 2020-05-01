تهديد التريليون دولار.. هل يستطيع ترامب معاقبة الصين وأمريكا تنزلق إلى مصاف الدول النامية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، أنه اطلع على دليل يثبت انتشار فيروس كورونا بدأ من معمل ووهان للتجارب البيولوجية في الصين.





وكأنما وجد ترامب فرصة جديدة لممارسة هوايته المفضلة في فرض العقوبات الاقتصادية، ألمح إلى أنه قد يعاقب الصين بفرض تعريفات جمركية على وارداتها لجمع تريليون دولار كتعويض عما سببته من خسائر اقتصادية نجمت عن إجراءات الإغلاق العام المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.





لكن هل يستطيع ترامب تنفيذ تهديده بالفعل؟ أو بصيغة أخرى: هل لا يزال الاقتصاد الأمريكي في موقع القوة والتحكم الذي يتيح له منافسة الاقتصاد الصيني، فضلا عن معاقبته؟





بعد عشر سنوات من الآن، وعندما يؤرخ الاقتصاديون للحظة التي تنازل فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن زعامة العالم للصين، فسيذكرون أن تلك اللحظة كانت الأسبوع الماضي، حسبما رأت مجلة "فوربس" الأمريكية.





وأوضحت المجلة أن الأسبوع الماضي كان اللحظة التي شهدت قرار الرئيس الصيني شي جين بينج ضخ 4 تريليونات يوان (ما يساوي 565 مليار دولار) في الاقتصاد الصيني الذي يئن تحت وطأة أزمة فيروس كورونا وإجراءات الإغلاق العام.





أما في الجانب الآخر من الكرة الأرضية، وبعد أقل من 24 ساعة من إعلان الرئيس الصيني ضخ 565 مليار دولار في اقتصاد بلاده، كان زعيم أغلبية الحزب الجمهوري - الذي ينتمي إليه ترامب - في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل يصوت بالرفض على خطة مقترحة لضخ الحكومة الأمريكية 600 مليار دولار في قطاع البنية التحتية، مبررًا ذلك بأن قطاع البنية التحتية بعيد عن الآثار الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا.





وتابعت المجلة أن تريليونات الدولارات التي ضختها الصين في مبادرة "صنع في الصين 2025" وضعت البلاد في مقعد قيادة مستقبل الذكاء الصناعي والتشغيل الآلي والطاقة المتجددة والمركبات ذاتية التشغيل وما إلى ذلك من منتجات الحضارة الحديثة والمستقبل.





وعلى النقيض من ذلك، وبينما تهيئ الصين نفسها لقيادة الاقتصاد العالمي في المستقبل القريب، سهّل ترامب على نظيره الصيني هذه المهمة من خلال الإمعان في دعم قطع الطاقة الأحفورية العتيق، الذي يتجه العالم إلى التخلص منه بقدر المستطاع.





واعتبرت المجلة أن الثلاث سنوات ونصف التي قضاها ترامب حتى الآن في رئاسة الولايات المتحدة أضاعت على الأخيرة فرصة تاريخية لتمرين عضلاتها الاقتصادية وتهيئة نفسها لمنافسة الصين على قيادة الاقتصاد العالمي، فالحرب التجارية التي يخوضها ضد الصين والسياسات الحمائية التي ينتهجها مثل التوسع في فرض التعريفات الجمركية على الواردات، كانت تصلح أكثر في عالم واقتصاد الثمانينيات من القرن الماضي، أما في 2020 فقد ضاعفت مثل هذه التحركات من صعوبة التصدي للتداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا.





لقد كان يمكن للاقتصاد الأمريكي الاستفادة على أكمل وجه من حزمة المساعدات البالغة 600 مليار دولار التي رفض زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ تمريرها، فلم يكن من شأنها خلق مزيد من فرص العمل فحسب، وإنما تهيئة الاقتصاد الأمريكي للحظة تصبح فيها الهيمنة الاقتصادية الصينية عالميًا أمرًا لا مفر منه.





وخلصت المجلة إلى أن كل تهديد من ترامب بفرض تعريفات إضافية على الواردات الصينية يخدم الصين أكثر مما يخدم الولايات المتحدة، وبحلول العام 2025 سيتمنى المستثمرون الأمريكيون لو أن ترامب كان قد اقتفى أثر نظيره الصيني في دعم اقتصاد بلاده، بدلًا من ترك الولايات المتحدة تنزلق إلى مصاف الدول النامية.